متحف الاسكندرية ينظم محاضرة عن تاريخ صناعة الورق في مصر والصين

يعقد متحف الاسكندرية القومي، محاضرة عن تاريخ فن صناعة الورق والطباعة في مصر والصين، تحت عنوان "من البردي المصري إلى القوالب الخشبية الصينية"، وذلك يوم الخميس المقبل.



أوضحت إدارة متحف الاسكندرية القومي، أن مصر والصين حضارتان عظيمتان أبدعتا في فنون الطباعة منذ آلاف السنين، ناقلين المعرفة عبر الأجيال، لافتة أن هناك العديد من الفاعاليات ينظمها المتحف لنشر الوعي الآثري.

متحف الاسكندرية



ويمتلك متحف الاسكندرية القومي ، مجموعة فريدة من الآثار الغارقة التي عثر عليها خلال أعمال الحفائر التي أجريت في خليج أبي قير بالإسكندرية.



يُعد المتحف تحفة معمارية فريدة، وكان في الأصل قصراً لأسعد باسيلي باشا، وأقام فيه حتى عام 1954، ثم تم تحويله إلى متحف عام 2003، ليضم مجموعة متميزة من القطع الأثرية لمختلف الحقب التاريخية من الحضارة المصرية.



ويتميز سيناريو العرض المتحفي له بالتسلسل الزمني حيث ينقسم المتحف لثلاثة أقسام من الأقدم للأحدث: القسم المصري القديم، والقسم اليوناني الروماني، والقسم القبطي، والقسم الإسلامي، والقسم الحديث.



ومن أهم القطع الأثرية المعروضة به تمثال للمعبود آمون، ورأس تمثال الملك أخناتون، ورأس تمثال الملكة حتشبسوت، ورأس تمثال الإسكندر الأكبر، وتمثال للمعبود سيرابيس، وتماثيل عدد من الأباطرة الرومان، وغطاء إنجيل، وأيقونة العشاء الأخير، ومشكاة من الزجاج، وخوذة من العصر العثماني، ميدالية جامعة فاروق الأول.