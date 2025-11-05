بسبب رصد طائرة مسيرة في مطار بروكسل.. بلجيكا تعقد اجتماعا عاجلا

أعلن مكتب رئيس وزراء بلجيكا بارت دي فيفر اليوم الأربعاء أن السلطات البلجيكية ستعقد اجتماعا لمجلس الأمن القومي في البلاد صباح غد الخميس؛ في أعقاب إغلاق مطار بروكسل الدولي في وقت متأخر من الليلة الماضية، بعد رصد طائرة مسيرة في مجاله الجوي.



وذكرت مجلة بولتيكو - في نسختها المختصة بالشأن الأوروبي - أن دي فيفر سيدعو رؤساء جميع الأجهزة، الشرطة والجيش والمخابرات، بالإضافة إلى المدعين العامين؛ لمناقشة الأنشطة الأخيرة للطائرات المسيرة والتدابير المضادة المحتملة.



من جانبه قال وزير الدفاع البلجيكي ثيو فرانكن اليوم إن حادثة الطائرة المسيرة "لم تكن من عمل هواة".



وتسبب اقتحام الطائرة المسيرة في إلغاء 28 رحلة جوية مساء أمس، كما جرى إلغاء 54 رحلة جوية أخرى في مطار بروكسل اليوم؛ مما أثر على 22 رحلة مغادرة و32 رحلة وصول.