لامين يامال بعد التعادل مع كلوب بروج: أشعر بمذاقٍ حلوٍ ومُرٍّ.. ولا يمكن مقارنتي بميسي

أعرب النجم الشاب لامين يامال، لاعب فريق برشلونة الإسباني، عن مشاعره المتباينة عقب التعادل المثير أمام كلوب بروج بنتيجة (3-3) في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا، مؤكدًا أن الفريق كان يستحق الفوز لكنه أخفق في الحفاظ على تقدمه.

قال يامال في تصريحات لصحيفة سبورت الإسبانية:

“أشعر بمذاقٍ حلوٍ ومُرٍّ في الوقت نفسه، كنا نريد الفوز والنقاط الثلاث، نحن برشلونة ويجب أن نفوز دائمًا، لكن الآن تركيزنا على المباراة القادمة في الدوري أمام سيلتا فيجو”.

وأضاف:“كنا نعلم أن المنافس قوي وأن اللعب في هذا الملعب صعب، لكن من الصعب الفوز عندما تستقبل ثلاثة أهداف، وهذه نقطة يجب أن نُحسّنها في المباريات القادمة”.

تحدث يامال عن هدفه المميز قائلاً بخجل:

“كانت لعبة سريعة جدًا، ومررها لي فيرمين بالكعب، حاولت أن أتصرف بسرعة، لكن يؤلمني أننا لم نفز، وأتمنى أن ننجح في اللقاء القادم”.

وخلال المقابلة، شبّه المراسل هدف يامال بأهداف ليونيل ميسي، وردّ اللاعب مبتسمًا:

“لا يمكنني مقارنة نفسي بميسي، لقد سجل ألف هدف مثل هذا، أما أنا فعليّ أن أسلك طريقي الخاص”.

يرد على شائعات إصابته

كما نفى النجم الشاب ما تردد حول حالته الصحية والنفسية:

“تحدث الكثيرون عن إصابتي بالتهاب العانة أو أنني كنت حزينًا، لكن كل ذلك كان أكاذيب. كنت فقط أعمل بجد للعودة، والآن أشعر أنني في أفضل حالاتي”.

اختتم يامال حديثه بردٍ قوي على صافرات الاستهجان التي وُجّهت نحوه:

“يبدو أن الأمر ليس صدفة، فهم لا يهاجمون أي لاعب آخر. إذا كانوا يطلقون الصافرات نحوي، فهذا يعني أنهم يعرفون أنني أؤدي عملي جيدًا، ولا أشعر بالقلق من ذلك”



