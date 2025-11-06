قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
معركة قضائية.. المحكمة العليا الأمريكية تُشكك في قانونية رسوم ترامب الجمركية
بسبب رقم واحد يا انصاص.. محمد رمضان أمام المحكمة بتهمة التحريض على العنف
الأرصاد تحذر: شبورة مائية كثيفة صباحا وفرص لأمطار على هذه المناطق اليوم
دعاء الثلث الأخير من الليل.. ردد دعوة مستجابة تجلب لك خير الدنيا والآخرة
خالد بيومي: الزمالك الأكثر احتياجا للتتويج ببطولة السوبر
مو والسير .. محمد صلاح يحاور البروفيسور مجدي يعقوب
ترامب يُشترط اتّصال "ممداني" به ليُقرّ فوزه في نيويورك
مشاركة قصيرة وغضب.. ماذا قالت جماهير مانشستر سيتي عن عمر مرموش؟
خلال ساعات.. تحذير من عاصفة جيومغناطيسية قوية تضرب الأرض
ليلة السوبر المصري.. حازم إمام يختار الفريقين الأفضل في البطولة
الاتحاد الأوروبي يشدد قيود تأشيرات الدخول للروس وسط انقسام بين الدول الأعضاء
هيئة الدواء: ضبط 27 قضية لجرائم الإنترنت الخاصة بتداول الأدوية خلال شهر
رياضة

لامين يامال بعد التعادل مع كلوب بروج: أشعر بمذاقٍ حلوٍ ومُرٍّ.. ولا يمكن مقارنتي بميسي

لامين يامال
لامين يامال
رباب الهواري

أعرب النجم الشاب لامين يامال، لاعب فريق برشلونة الإسباني، عن مشاعره المتباينة عقب التعادل المثير أمام كلوب بروج بنتيجة (3-3) في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا، مؤكدًا أن الفريق كان يستحق الفوز لكنه أخفق في الحفاظ على تقدمه.

قال يامال في تصريحات لصحيفة سبورت الإسبانية:

“أشعر بمذاقٍ حلوٍ ومُرٍّ في الوقت نفسه، كنا نريد الفوز والنقاط الثلاث، نحن برشلونة ويجب أن نفوز دائمًا، لكن الآن تركيزنا على المباراة القادمة في الدوري أمام سيلتا فيجو”.

وأضاف:“كنا نعلم أن المنافس قوي وأن اللعب في هذا الملعب صعب، لكن من الصعب الفوز عندما تستقبل ثلاثة أهداف، وهذه نقطة يجب أن نُحسّنها في المباريات القادمة”.

تحدث يامال عن هدفه المميز قائلاً بخجل:

“كانت لعبة سريعة جدًا، ومررها لي فيرمين بالكعب، حاولت أن أتصرف بسرعة، لكن يؤلمني أننا لم نفز، وأتمنى أن ننجح في اللقاء القادم”.

وخلال المقابلة، شبّه المراسل هدف يامال بأهداف ليونيل ميسي، وردّ اللاعب مبتسمًا:

“لا يمكنني مقارنة نفسي بميسي، لقد سجل ألف هدف مثل هذا، أما أنا فعليّ أن أسلك طريقي الخاص”.

 يرد على شائعات إصابته

كما نفى النجم الشاب ما تردد حول حالته الصحية والنفسية:

“تحدث الكثيرون عن إصابتي بالتهاب العانة أو أنني كنت حزينًا، لكن كل ذلك كان أكاذيب. كنت فقط أعمل بجد للعودة، والآن أشعر أنني في أفضل حالاتي”.

اختتم يامال حديثه بردٍ قوي على صافرات الاستهجان التي وُجّهت نحوه:

“يبدو أن الأمر ليس صدفة، فهم لا يهاجمون أي لاعب آخر. إذا كانوا يطلقون الصافرات نحوي، فهذا يعني أنهم يعرفون أنني أؤدي عملي جيدًا، ولا أشعر بالقلق من ذلك”


 

