لامين يامال يعلن الانفصال عن صديقته الأرجنتينية نيكي نيكول

أعلن النجم الإسباني الصاعد لامين يامال، لاعب برشلونة، اليوم السبت، انفصاله رسميًا عن صديقته الأرجنتينية المغنية نيكي نيكول، مؤكدًا بذلك الأنباء التي تداولتها وسائل الإعلام في الأيام الماضية حول وجود خلافات بين الطرفين، لينتهي بذلك أحد أكثر العلاقات متابعة في الوسطين الرياضي والفني.

وكشف يامال في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الكتالونية عن تفاصيل القرار قائلًا: "لقد قررنا الانفصال ببساطة، وهذا كل ما في الأمر. لم تحدث أي خيانة كما يُشاع، وكل ما تم تداوله في هذا الشأن غير صحيح". وأضاف اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا: "لم أخنها، ولم أكن مع أي شخص آخر، الأمور بيننا انتهت بطريقة هادئة ومحترمة".

من جانبها، قامت نيكي نيكول بحذف جميع الصور والفيديوهات التي جمعتها بيامال من حسابها على "إنستجرام"، في إشارة واضحة إلى انتهاء العلاقة التي شغلت اهتمام الصحافة الإسبانية والأرجنتينية خلال الأشهر الماضية.

وكانت علاقة يامال ونيكي قد تصدرت عناوين الصحف لفترة طويلة، خصوصًا بعد الظهور المتكرر للثنائي في المناسبات العامة ومنشوراتهما المشتركة على وسائل التواصل الاجتماعي، ما جعل الجمهور يتابع تطورات علاقتهما خطوة بخطوة.

يأتي إعلان الانفصال في وقت يعيش فيه يامال مرحلة حساسة على الصعيد الرياضي، إذ واجه انتقادات واسعة عقب أداء باهت في مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد، التي خاضها رغم معاناته من آلام في منطقة العانة. وقد ظهرت آثار الإصابة بوضوح خلال اللقاء، حيث تراجعت انطلاقاته ومراوغاته المعتادة، خاصة في المواجهات الفردية مع المدافع ألفارو كاريّراس، الذي نجح في الحد من خطورته.

ورغم ذلك، استعاد يامال بعض من بريقه في الدقائق الأخيرة من المباراة عندما انتقل للعب في مركز صانع الألعاب، ونجح في تمرير كرتين خطيرتين كانتا قريبتين من منح برشلونة هدف التعادل، أبرزها تمريرة دقيقة نحو كونديه الذي لم يتمكن من السيطرة عليها.

وخلال الأيام التي تلت الكلاسيكو، حصل اللاعب على فترة راحة قصيرة، تخللها يوم واحد فقط بعيدًا عن التدريبات، ضمن خطة الجهاز الفني بقيادة هانز فليك لتجهيزه بدنيًا ونفسيًا لما هو قادم، خصوصًا في ظل الاعتماد المتزايد عليه كأحد أهم عناصر مشروع برشلونة المستقبلي.