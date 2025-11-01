قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار التذاكر تبدأ من 100 جنيه.. مواعيد زيارة المتحف المصري الكبير للجمهور
عظمة الحضارة | يورجن كلوب يوجه رسالة إلى مصر من الأهرامات
مصر تُبهِر العالم.. المؤسسات الدينية: الحفاظ على الآثار واجب.. والمتحف الكبير «إنجاز»
وزير التعليم السابق: افتتاح المتحف المصري الكبير رسالة سلام وثقافة وإنسانية
يعالج آلام المفاصل والعضلات .. زيت غير متوقع يهديك فوائد مذهلة
كامل الوزير: المتحف المصري الكبير صرح حضاري يجسد إرادة مصر الصناعية والسياحية
مطارا القاهرة وسفنكس الدوليان يشهدان حركة تشغيل مكثفة تزامنًا مع افتتاح المتحف الكبير
رسالة من الرئيس السيسي لقادة العالم قبيل افتتاح المتحف الكبير
أصالة تهنئ مصر بافتتاح المتحف الكبير: مبارك عليكِ مجد جديد يا أرض الحضارات
عيسى زيدان: المتحف المصري الكبير منظومة عمل متكاملة ومركز عالمي لتدريب جيل جديد
لم تمس أو تسرق.. أحمد موسى يعرض لقطات نادرة لمقبرة توت عنخ آمون بعد اكتشافها في 1922
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

لامين يامال يعلن الانفصال عن صديقته الأرجنتينية نيكي نيكول

لامين يامال وصديقته نيكي نيكول
لامين يامال وصديقته نيكي نيكول
إسلام مقلد

أعلن النجم الإسباني الصاعد لامين يامال، لاعب برشلونة، اليوم السبت، انفصاله رسميًا عن صديقته الأرجنتينية المغنية نيكي نيكول، مؤكدًا بذلك الأنباء التي تداولتها وسائل الإعلام في الأيام الماضية حول وجود خلافات بين الطرفين، لينتهي بذلك أحد أكثر العلاقات متابعة في الوسطين الرياضي والفني.

وكشف يامال في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الكتالونية عن تفاصيل القرار قائلًا: "لقد قررنا الانفصال ببساطة، وهذا كل ما في الأمر. لم تحدث أي خيانة كما يُشاع، وكل ما تم تداوله في هذا الشأن غير صحيح". وأضاف اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا: "لم أخنها، ولم أكن مع أي شخص آخر، الأمور بيننا انتهت بطريقة هادئة ومحترمة".

من جانبها، قامت نيكي نيكول بحذف جميع الصور والفيديوهات التي جمعتها بيامال من حسابها على "إنستجرام"، في إشارة واضحة إلى انتهاء العلاقة التي شغلت اهتمام الصحافة الإسبانية والأرجنتينية خلال الأشهر الماضية.

وكانت علاقة يامال ونيكي قد تصدرت عناوين الصحف لفترة طويلة، خصوصًا بعد الظهور المتكرر للثنائي في المناسبات العامة ومنشوراتهما المشتركة على وسائل التواصل الاجتماعي، ما جعل الجمهور يتابع تطورات علاقتهما خطوة بخطوة.

يأتي إعلان الانفصال في وقت يعيش فيه يامال مرحلة حساسة على الصعيد الرياضي، إذ واجه انتقادات واسعة عقب أداء باهت في مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد، التي خاضها رغم معاناته من آلام في منطقة العانة. وقد ظهرت آثار الإصابة بوضوح خلال اللقاء، حيث تراجعت انطلاقاته ومراوغاته المعتادة، خاصة في المواجهات الفردية مع المدافع ألفارو كاريّراس، الذي نجح في الحد من خطورته.

ورغم ذلك، استعاد يامال بعض من بريقه في الدقائق الأخيرة من المباراة عندما انتقل للعب في مركز صانع الألعاب، ونجح في تمرير كرتين خطيرتين كانتا قريبتين من منح برشلونة هدف التعادل، أبرزها تمريرة دقيقة نحو كونديه الذي لم يتمكن من السيطرة عليها.

وخلال الأيام التي تلت الكلاسيكو، حصل اللاعب على فترة راحة قصيرة، تخللها يوم واحد فقط بعيدًا عن التدريبات، ضمن خطة الجهاز الفني بقيادة هانز فليك لتجهيزه بدنيًا ونفسيًا لما هو قادم، خصوصًا في ظل الاعتماد المتزايد عليه كأحد أهم عناصر مشروع برشلونة المستقبلي.

لامين يامال يامال الأرجنتينية المغنية نيكي نيكول المغنية نيكي نيكول نيكي نيكول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع 550 جنيهًا من أعلى قمة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

تراجع 550 جنيهًا من أعلى قمة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

شيكابالا

شيكابالا يفتح النار علي نجم الأهلي : اللي عملته مالوش لازمة

ذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

المتحف المصري

بث مباشر| بدء مراسم افتتاح المتحف المصري الكبير

حقيقة الرسالة المكتوبة على علامة شبكة المحمول

حقيقة الرسالة المكتوبة على علامة شبكة المحمول

منتخب اليد

مباراة منتخب مصر ضد ألمانيا مباشر في نهائي كأس العالم لكرة اليد للناشئين.. الموعد والقنوات

صورة موضوعية

جثمانا كاهن كنيسة الأنبا شنودة بالغردقة وزوجته يصلان الكاتدرائية

حالة الطقس

استقرار مؤقت قبل العاصفة| الأرصاد تحذر من حالة ممطرة أقوي هذا الموعد

ترشيحاتنا

إلهام شاهين

صرح عظيم .. إلهام شاهين: المتحف الكبير يليق بحضارة مصر| خاص

مي سليم

مصر بلدي التاني.. مي سليم: فخورة بافتتاح المتحف المصري الكبير

انجي علاء

إنجي علاء: مصر دايما بتثبت إنها بلد العظمة والجمال والحضارة

بالصور

بالزي الفرعوني وعلم مصر..محافظ الشرقية يشهد عروضا فنية واستعراضية احتفالا بإفتتاح المتحف المصري الكبير

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

استجابة فورية.. محافظ سوهاج يحقق حلم مسن من ذوي الهمم

اثناء تسليم المسن الدراجة بسوهاج
اثناء تسليم المسن الدراجة بسوهاج
اثناء تسليم المسن الدراجة بسوهاج

تويوتا ولكزس تؤكدان استخدام هذا المحرك في سياراتهما الرياضية القادمة

لكزس
لكزس
لكزس

دعوى قضائية بقيمة 5.7 مليار دولار.. تويوتا متهمة "بالاحتيال المنظم"

توبوتا
توبوتا
توبوتا

فيديو

وفاء عامر

وفاء عامر: افتتاح المتحف المصري الكبير رسالة للعالم بأن مصر بلد الحضارة

مواعيد الصلاة الجديدة

اعرف توقيت الصلوات الخمس بعد تطبيق الموعد الشتوي

زفاف هادى الباجورى

ببنهم 21 عاما .. لحظه سقوط هادي الباجوري وعروسته على الأرض في زفافهما

رضا البحراوي وابنه مالك

هنحب مين غيرها.. ابن رضا البحراوي يغني لـ مصر في حفل مدرسي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: المتحف المصري الكبير… عندما تحوّلت مصر إلى منصة تسويق عالمية

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: مصر جاءت وبعدها جاء التاريخ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: المتحف المصري الكبير.. رمز لنهضة مصر الحديثة أمام العالم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: هنا تتكلم الحضارة

المزيد