بتكليف مباشر من الرئيس.. متحدث الصحة يكشف تفاصيل القافلة الطبية إلى السودان

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إنه في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعم الأشقاء في السودان، أرسلت وزارة الصحة قافلة طبية نوعية مصحوبة بالمستلزمات الطبية.

وأضاف حسام عبد الغفار، في مداخلة هاتفية على قناة "تن"، أن القافلة الطبية مكونة من 13 طبيب في تخصصات: طب الأطفال، الباطنة العامة، الجراحة العامة، جراحة المسالك البولية، جراحة العظام، جراحة التجميل، جراحة المخ والأعصاب، جراحة الاوعية الدموية، بهدف توفير الدعم الطبي للأشقاء في السودان.

وأشار إلى أن هذه القافلة تأتي في إطار استكمال الدوري المصري الرائد لدعم الأشقاء في السودان.