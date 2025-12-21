متحدث الصحة: ارتفاع في معدلات الإصابة بالفيروسات التنفسية.. فيديو

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن هناك ارتفاع في معدلات الإصابة بالفيروسات التنفسية في هذا الوقت من العام.

وأضاف حسام عبد الغفار، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية ياسمين عز، على قناة "ام بي سي مصر"، أن الأكثر انتشارا من هذه الفيروسات هي الانفلونزا أ، وتمثل تقريبا 60% من معدلات الإصابة بالفيروسات التنفسية.

وأشار إلى أن أعراض الإصابة هذا العام أشد من أعراض الإصابة في الأعوام السابقة، وليس لوجود فيروس جديد وإنما بسبب أن فيروس الانفلونزا هو بطبيعته أكثر الأنواع شدة في الأعراض.

وأكد أنه لا يوجد أي توصية طبية بغلق أي مدرسة بسبب انتشار هذه الفيروسات.