قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السجل المدني الذكي المتنقل.. نقلة نوعية في تقديم الخدمات الحكومية| تفاصيل
محافظة القدس: عمليات الهدم وطرد المواطنين من منازلهم هو احتلال صريح
أليو ديانج يفتتح مشوار منتخب مالي أمام زامبيا في كأس الأمم الأفريقية
روسيا تفتح تحقيقا في مقتل رئيس إدارة التدريب العملياتي فانيل سارفاروف
روسيا تتهم الاستخبارات الأوكرانية باغتيال مسؤول عسكري بارز
قافلة المساعدات الـ 99 تدخل إلى الفلسطينيين بقطاع غزة
تخصيص 100 ناد ومركز شباب بالقليوبية لعرض مباراة مصر وزيمبابوي للجماهير
الخارجية: استعادة 131 مواطنًا مصريًا من أحد مراكز الاحتجاز في ليبيا
استقرار نسبي.. تعرف على أعلى سعر للدولار فى البنوك اليوم
جبران: الانتهاء من 90% من القرارات التنفيذية لقانون العمل ونشرها قرببا
قرار رسمي من المالية.. موعد صرف مرتبات ديسمبر 2025
مفاجأة فى عيار 21.. أسعار الذهب فى مصر اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الصحة: نركز على تبادل الخبرات حول النماذج الفعالة في تقديم خدمات الرعاية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
عبدالصمد ماهر

عقد الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، اجتماعاً مع وفد رفيع المستوى من دولة ليبيا يضم ممثلين عن وزارة الصحة الليبية ومنظمة اليونيسف والوكالة الألمانية للتعاون الدولي. 

جاء الاجتماع ضمن زيارة تبادلية تهدف إلى الاطلاع على التجربة المصرية الرائدة في الرعاية الصحية الأولية والاستفادة من خبرات مصر في تعزيز النظم الصحية.

تبادل الخبرات حول النماذج الفعالة والاستراتيجيات

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الزيارة تركز على تبادل الخبرات حول النماذج الفعالة والاستراتيجيات والابتكارات في تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية، وخلال الاجتماع تم استعراض أسس التخطيط الصحي للمنشآت الأولية، وتنظيم تقديم الخدمات، ومنظومة طب الأسرة، والملفات العائلية، وتنظيم القوى البشرية، إلى جانب جهود الاعتماد والميكنة كأدوات أساسية لتحسين جودة الخدمات ورفع كفاءة النظام الصحي.

وأضاف "عبدالغفار" أن الوفد الليبي يسعى للتعرف على الرؤية الوطنية المصرية لتحقيق التنمية المستدامة بحلول 2030، والاستفادة من تجربة نظام الرعاية الصحية الأولية، مع التركيز على أفضل الممارسات في الصحة الوقائية المتكاملة، خاصة تعزيز صحة المرأة ورفاهية الأطفال والمراهقين، إلى جانب مناقشة استراتيجيات الاستدامة والابتكار وفرص التعاون المستقبلي.

واستعرض الدكتور عمرو قنديل تجارب مصر الناجحة في إنشاء مستشفيات التكامل وتجهيزها بالفرق الطبية اللازمة، ومنظومة التأمين الصحي الشامل، والخطوات التنفيذية لتطوير القطاع الصحي، مؤكداً أن الرعاية الصحية الأولية تمثل حجر الأساس في النظام الصحي المصري، حيث تدير الوزارة أكثر من 5000 منشأة، مما يساهم في تقليل الإصابات بالأمراض، وتخفيف الضغط على المستشفيات، وترشيد الإنفاق، وتحسين جودة الحياة.

كما تناول الاجتماع استعراض التجربة المصرية في التحول الرقمي بالوحدات الصحية، مع الانتهاء من ميكنة جميع المنشآت في محافظات التأمين الصحي الشامل واستمرار العمل في المنشآت المتبقية، كما تم استعراض أول دليل تشغيلي موحد لمنشآت الرعاية الأولية، مع عرض إمكانية استفادة ليبيا منه.

وأعرب الوفد الليبي عن حرصه على الاستفادة من التجربة المصرية الناجحة في إعادة هيكلة منظومة الرعاية الصحية الأولية، بما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وزير الصحة وزير الصحة والسكان ليبيا وزارة الصحة الليبية الرعاية الصحية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء

باق 9 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

أحمد العوضي

ما بحبِّش الَّلك.. رد ناري من أحمد العوضي على انفصاله عن ياسمين عبد العزيز

رسميًا بعد الهبوط الجديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم 22 ديسمبر 2025

رسميًا بعد الهبوط الجديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم 22 ديسمبر 2025

وزارة النقل

وفاة نزيلة في تصادم فندقين عائمين بـ"هويس إسنا".. و"النقل النهري" تُحيل الواقعة للنيابة

لقطات من حفل زفاف نجم الزمالك محمود بنتايج على إبنة أحمد سليمان

لقطات من حفل زفاف نجم الزمالك محمود بنتايج على ابنة أحمد سليمان

حالة الطقس غدا

الحرارة هتوصل 6 درجات.. الأرصاد تعلن عن موجة برد لمدة أسبوع

بسمة بوسيل وتامر حسني

اتهمتها بالتسبب في مرض تامر حسني.. القصة الكاملة لقيام بسمة بوسيل بمقاضاة عرافة

قطارات السكك الحديدية

سكك حديد مصر تنفي إنقاذ طفل لقطار ركاب بالحامول وتؤكد التزام السائق بإجراءات السلامة

ترشيحاتنا

هدى عمر الشوادفي

البيئة: المحميات الطبيعية في مصر تتحول إلى وجهات سياحية مستدامة

صورة أرشيفية

مشروبات بسيطة وحلول نفسية سريعة لمقاومة الاكتئاب الشتوي.. الروشتة

الدكتور شريف يوسف صالح

رئيس جامعة بورسعيد: افتتاح المستشفى الجامعي ومشروعات جديدة بالتزامن مع العيد القومي

بالصور

بعد حلقة صاحبة السعادة .. 10 صور جمعت بين العوضي وياسمين عبد العزيز

احمد العوضى و ياسمين عبد العزيز
احمد العوضى و ياسمين عبد العزيز
احمد العوضى و ياسمين عبد العزيز

أهمها السلمون.. أقوى الأطعمة التي تحتوي على فيتامين د

أقوى الأطعمة تحتوى على فيتامين د
أقوى الأطعمة تحتوى على فيتامين د
أقوى الأطعمة تحتوى على فيتامين د

مع البرودة الشديدة.. كيف تحمي نفسك من التهاب الجيوب الأنفية؟

مع البرودة الشديدة..كيف تحمى نفسك من التهاب الجيوب الانفية
مع البرودة الشديدة..كيف تحمى نفسك من التهاب الجيوب الانفية
مع البرودة الشديدة..كيف تحمى نفسك من التهاب الجيوب الانفية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تعزيز العلاقات

منى أحمد

منى أحمد تكتب: بلد الأبطال

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: دار الإفتاءِ المصرية.. حين تستعاد الفتوى بوصفها وعيا بالمآل ومسئولية عن الإنسان

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: فوضى إشغالات الشوارع

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: انتحار لغوي!

المزيد