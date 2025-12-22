من يقف خلف التفجير؟ تفاصيل اغتيال جنرال روسي داخل موسكو

علق الدكتور عمار قناة، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، على التفجير الذي استهدف جنرال روسي في موسكو.

وقال عمار قناة، في مداخلة هاتفية على فضائية "تن"، إن هذه المسألة مرتبطة بالوضع العسكري، وهي محاولة لضرب مسار التفاوض الذي يجري في ميامي وهذه المحاولات مرتبطة بأنه لا توجد خيارات أخرى للضغط على روسيا أو الطرف الأمريكي.

كما يمكن اعتبار هذا الاغتيال محاولة لجر روسيا إلى مربعات عسكرية هي في غنى عنها للانتقام أو غيرها، وهي في كل الأحوال تصنف كحالات إرهابية لأن هذا الجنرال لم يكن على الجبهة وإنما داخل المدينة.

وأكد أنه ستكون هناك إجراءات من جانب روسيا في هذا الخصوص لكن لا أعتقد أنها لن تؤثر على المسار التفاوضي.