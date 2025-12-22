قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأهلي يوافق على رحيل أحمد نبيل كوكا ب200 ألف دولار الميركاتو الشتوي
مصر ترسل قافلة طبية نوعية ومستلزمات علاجية وأدوية إلى السودان.. صور
تأجيل استئناف النيابة على براءة حسن راتب وعلاء حسانين لجلسة 15فبراير
نادين الراسي تعلن ارتباطها من رجل خارج الوسط الفني
بسبب خطوبة كروان مشاكل وابنة أخيه.. القصة الكاملة لخلاف عدوية شعبان عبد الرحيم مع أشقائه
إيران تعلن إجراء تجارب صاروخية في مختلف أنحاء البلاد
إسرائيليون يخترقون الحدود ويدخلون الأراضي السورية في الجولان
غضب واسع بعد استبعاد لجنة التحكيم من إعلان جوائز قرطاج.. ويسري نصر الله يصف ما حدث بـ«الفضيحة»
نهاية ذئبي الإسكندرية بعدما اختطفا طالبة وخطيبها واعتديا عليها.. ما القصة؟
قفزة جديدة جنونية .. سعر جرام الذهب عيار 21 بالمصنعية اليوم
تشغيل 3 منشآت لمعالجة المخلفات بالشرقية.. تفاصيل
توك شو

تفجير غامض في قلب موسكو.. مقتل جنرال روسي واتهامات لأوكرانيا. التفاصيل

هاجر ابراهيم

أكد حسين مشيك، مراسل قناة القاهرة الإخبارية، أن الأجهزة الأمنية الروسية لا تزال تعمل على جمع كافة ملابسات حادث اغتيال الجنرال سارفاروف، رئيس وحدة التدريب التابعة لوزارة الدفاع الروسية، والكشف عن هوية المتورطين في العملية.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي كريم حاتم، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن المتحدثة باسم لجنة التحقيق الروسية أشارت إلى احتمال تورط الاستخبارات الأوكرانية في تنفيذ العملية، موضحًا أن هذا الاغتيال هو الثالث من نوعه خلال العام الجاري ضد جنرالات روس.

وأشار حسين مشيك إلى أن الجنرال سارفاروف تعرض للاغتيال أمام منزله، حيث انفجرت قنبلة مزروعة في أسفل سيارته أثناء محاولته الضغط على المكابح.

وواصل: "ولم تكشف الأجهزة الأمنية حتى الآن عن وزن العبوة أو طريقة تفجيرها، إلا أن المعلومات الأولية تشير إلى احتمال تفجيرها عن بُعد، وهو نمط مشابه لعمليات الاغتيال السابقة داخل روسيا، خاصة ضد كبار ضباط وزارة الدفاع".

ولفت حسين مشيك إلى توقيت العملية، حيث وقعت بعد ساعات قليلة من انتهاء المحادثات الروسية الأمريكية في ميامي، والتي سادتها حالة من التفاؤل لدى الجانبين.

وذكر، أن هذه العملية قد تكون محاولة أوكرانية لزعزعة الداخل الروسي والتأثير على مسار المفاوضات، مشيرًا إلى أن موسكو لن تقدم أي مرونة فيما يخص الأزمة الروسية-الأوكرانية، وأن الاغتيال سيزيد من تشدد الموقف الروسي على المستويين السياسي والعسكري.
 

عداد الكهرباء

باق 9 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

هدير عبد الرازق

للمرة الثانية.. تغيب البلوجر هدير عبدالرازق عن محاكمتها .. وتغريم مأمور السجن

عداد الكهرباء

بعد تغليظ العقوبة.. احذر إضاءة هذه اللمبة بالعداد تعرضك لمحضر سرقة

صورة أرشيفية

القصة الكاملة لذئبي الإسكندرية بعدما اختطفا طالبة وخطيبها وهتكا عرضها

فيروس

مالوش علاج.. تحذير صحي من انتشار فيروس شديد العدوى

دونالد ترامب

من بينهم مصر.. إدارة ترامب تستدعي نحو 30 دبلوماسيا في الخارج

سرقة الكهرباء

بعد تغليظ العقوبة.. شروط صحة محضر سرقة الكهرباء

الزمالك

إدارة الزمالك تقرر رحيل لاعب الفريق

جنيفر لوبيز

أسرار البقشيش.. عاملون في قطاع الخدمات يكشفون الوجه الآخر للمشاهير

كاتس

وزير حرب الاحتلال يصدر أمرا بوقف خدمة الجنود في إذاعة الجيش

لبنان

وسائل إعلام لبنانية: استشهاد 3 أشخاص في غارة إسرائيلية بمنطقة صيدا

ملك أحمد زاهر تثير الجدل بقوام ممشوق ورشاقتها |شاهد

بين الاعتذار والعودة.. القصة الكاملة لأزمة مسلسل"عاليا"

جهاز شئون البيئة بالشرقية يشن حملات مفاجئة على المصانع ويضبط 6 مخالفين

هيفاء وهبي تثير الجدل بأنوثتها بتصميم فستان لافت

روتين قبل النوم لهيفاء وهبي

روتين قبل النوم لهيفاء وهبي.. فيديو يتصدر التريند ما حقيقته؟

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تعزيز العلاقات

منى أحمد

منى أحمد تكتب: بلد الأبطال

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: دار الإفتاءِ المصرية.. حين تستعاد الفتوى بوصفها وعيا بالمآل ومسئولية عن الإنسان

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: فوضى إشغالات الشوارع

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: انتحار لغوي!

