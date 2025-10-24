لامين يامال يشعل الجدل قبل الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد

أثار اللاعب لامين يامال نجم فريق برشلونة، الجدل قبل مواجهة فريقه المرتقبة ضد ريال مدريد، ضمن منافسات الدوري الإسباني الممتاز.

وتقام المباراة مساء بعد غد الأحد على ملعب سانتياجو برنابيو، في إطار الجولة العاشرة من الليجا.

وظهر يامال في برنامج التشيرينجيتو وتحدث عن الكلاسيكو، مؤكدًا تركيزه الشديد واستعداده للقاء.

وفي تصريح وصفه البعض بالمثير، قال اللاعب: "ريال مدريد يسرق ثم يشتكي".

صحيفة ماركا الإسبانية نقلت تصريحات يامال، مشيرة إلى أنه يتطلع لإعادة برشلونة إلى صدارة ترتيب الدوري الإسباني بالفوز في الكلاسيكو.

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 24 نقطة، بينما يحتل برشلونة المركز الثاني برصيد 22 نقطة.

وفي حال فوز برشلونة، سيرتقي إلى صدارة الليجا، بينما أي نتيجة أخرى ستبقي ريال مدريد على القمة.