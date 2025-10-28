برشلونة يتخذ إجراءات صارمة للسيطرة على أزمة لامين يامال بعد الكلاسيكو



يواصل نادي برشلونة الإسباني مساعيه لاحتواء حالة الجدل التي أثيرت مؤخرًا حول الموهبة الشابة لامين يامال، نجم الفريق الكتالوني، بعد التصريحات المثيرة التي أدلى بها ضد لاعبي ريال مدريد في أعقاب خسارة الكلاسيكو.



ووفقًا لما ذكرته صحيفة "سبورت" الإسبانية، قررت إدارة برشلونة فرض رقابة صارمة على تحركات اللاعب خلال الفترة الحالية، في محاولة للسيطرة على التوتر الإعلامي المحيط به. وكان من المقرر أن يشارك يامال، اليوم الثلاثاء، في فعالية ترويجية لإحدى الشركات التي يعمل سفيرًا لها، إلا أن النادي قرر منعه من الظهور، لتفادي أي تصعيد إعلامي جديد، وهو القرار الذي وافق عليه اللاعب دون اعتراض.



كما أشار تقرير الصحيفة إلى أن يامال كان قد أجرى مقابلة صحفية مع الإعلامي الفرنسي المعروف أمين ماتو، وكان من المقرر نشرها اليوم، إلا أن إدارة برشلونة أوصت بتأجيلها إلى موعد لاحق لتجنب أي تصريحات قد تثير الجدل مجددًا، بحسب ما نقلت صحيفة "ماركا".



وتأتي تلك القرارات بعد الأزمة التي تسبب فيها اللاعب الشاب قبل الكلاسيكو، عندما صرّح في مقابلة بأن ريال مدريد "يسرق ويشتكي" في إشارة إلى قرارات التحكيم، وهو ما أثار غضب لاعبي الفريق الملكي.



وعقب نهاية اللقاء بفوز ريال مدريد، وجه لاعبو الفريق عدة تعليقات ساخرة إلى يامال داخل الملعب، حيث قال له القائد داني كارفاخال: "أنت تتحدث كثيرًا"، بينما قام فينيسيوس جونيور بتقليد الإشارة نفسها في لقطة لاقت انتشارًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.



وبحسب تقارير صحفية مقربة من برشلونة، يسعى النادي إلى تهدئة الموقف سريعًا، خاصة أن إدارة الفريق تخشى أن يتأثر اللاعب نفسيًا بالضغوط المتزايدة في سن مبكرة، في ظل كونه أحد أبرز المواهب الصاعدة في أوروبا والركائز المستقبلية للفريق.