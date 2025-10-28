خالد الغندور: ريال مدريد والزمالك يجتمعان في اللون الأبيض والجمال

أبدى الإعلامي خالد الغندور حبه وإعجابه باللون الأبيض، في منشور جديد عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مؤكدًا أن هذا اللون يرمز للنقاء والجمال، كما أنه يرتبط بأعظم الأندية في العالم، ومن بينها الزمالك.



وكتب الغندور في منشوره:

"اللون الأبيض أجمل الألوان في الحج والعمرة، ولما تحب بني آدم بتقول عليه قلبه أبيض، وربنا يجعل صفحتنا بيضاء، وأعظم نادٍ في العالم عبر التاريخ ريال مدريد بيلبس أبيض، وأجمل نادٍ بالنسبة لي الزمالك بيلبس أبيض، وربنا يجعل أيامكم كلها زي قلوبكم."



ويستعد الزمالك لمواجهة البنك الأهلي، المقرر لها يوم الخميس المقبل على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

حرص البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على إلقاء محاضرة بالفيديو على اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الثلاثاء، على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة البنك الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وشرح المدير الفني بعض الأمور الفنية والخططية التي سيتم تطبيقها في مران اليوم، استعدادًا للقاء البنك الأهلي في الدوري.

وشدد فيريرا على ضرورة التركيز وبذل أقصى جهد في التدريبات، من أجل تحقيق الفوز في مباراة البنك الأهلي، وأكد على صعوبة وأهمية اللقاء.

ومنح المدير الفني اللاعبين بعض التعليمات لتنفيذها في مران اليوم استعدادًا للمواجهة المقبلة.