تكريم ناشئات الزمالك في بطولة الجيزة التنشيطية للسباحة التوقيعية

كرمت بطولة الجيزة التنشيطية للسباحة التوقيعية فريق نادي الزمالك للاعبات الباليه المائي بقيادة الكابتن ياسمين زيتونة، بعد أن قدمن عروضا تعكس تطور اللعبة داخل القلعة البيضاء حيث أشادت اللجنة التحكيمية بمستوى الإعداد المتميز الذي وصلت إليه ناشئات النادي في مختلف الأعمار السنية.

البطولة التى شارك فيها ١٠ أندية منهم الاهلى والزمالك وسموحة والزهور وبالم هيلز، الشمس، الصيد، وسوديك، نيو جيزة، أقيمت داخل نادي بالم هيلز، حيث شارك اللاعبات بأداء منظم ومتناغم .

شارك في فريق ناشئات الزمالك للباليه المائي، كل من رواء النمر، لارا تامر، مريم حازم، فورينا وقيم، حنين سيد، نغم طاهر، علياء أحمد، سلمى إسلام، سجى أبوبكر ، أيسل أحمد، وريناد محمود، حيث قدمن لوحات فنية متكاملة نالت إعجاب الحضور واللجنة المنظمة.

وأشرف على الفريق الجهاز الفني لنادي الزمالك الكابتن ياسمين زيتون المدير الفني، والمدربات وفاء محمد، دنيا محمد، ونويا هشام، وتقى محمد عبدالعزيز المسؤل الإداري للفريق، حيث عمل الجهاز على إعداد اللاعبات فنيًا وبدنيًا ونفسيًا بصورة متكاملة لضمان الظهور بأفضل شكل ممكن في هذه البطولة التي تُعد محطة مهمة في طريق الاستعداد للبطولات الرسمية المقبلة.

وأكدت الكابتن ياسمين زيتون أن ما قدمته اللاعبات في البطولة هو ثمرة جهد متواصل وتدريبات مكثفة على مدار الأسابيع الماضية، مشيرة إلى أن نادي الزمالك يولي اهتمامًا خاصًا برياضة السباحة التوقيعية لما تحمله من طابع فني راقٍ يعكس قيم الجمال والانضباط والروح الجماعية.

وأعربت زيتون عن فخرها بما قدمته لاعبات الزمالك من مستوى يليق باسم النادي، مؤكدة أن الهدف القادم هو تحقيق مراكز متقدمة في البطولات الرسمية المقبلة على مستوى الجمهورية.

وأوضحت زيتون أن البطولة التنشيطية للجيزة، هي بطولة تستهدف مشاركة اللاعبات وتقييم اداؤهن استعدادا للبطولات على مستوي الجمهورية خلال الفترة المقبلة، مؤكدة على تكريم لاعبات نادي الزمالك بعد أن حصدن على تقييمات ودرجات تؤكد تفوقهن الرياضي وتميزهن.

وأكدت أن الفترة المقبلة ستشهد مشاركة ناشئات نادى الزمالك في بطولة نرمين فاضل وبطولة الجمهورية للسباحة التوقيعية.