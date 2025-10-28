ارتباك في الزمالك.. المستشار يناقض نفسه والإداري يكشف الحقيقة | إيه الحكاية

تصاعدت وتيرة أزمة مشاركة نبيل عماد دونجا نجم نادي الزمالك في بطولة كأس السوبر المصري عقب إعلان اتحاد الكرة عقوبات إدارة المسابقات ضد اللاعب في النسخة الماضية عقب انتهاء مباراة بيراميدز.





ويشارك فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا ضمن منافسات بطولة كأس السوبر المصري بـ الإمارات رفقة فرق الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.





ويلتقي يوم 6 نوفمبر القادم فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا نظيره فريق بيراميدز في نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري.





نادي الزمالك من جانبه نفي نية الانسحاب من مباريات السوبر المصري كما أكد على عدم مشروعية عقوبة الإيقاف ضد نبيل عماد دونجا نجم القلعة البيضاء.





وسادت حالة من التخبط والإرتباك داخل جدران نادي الزمالك في ظل تأكيدات المستشار القانوني عدوم وجود أية خطابات تؤكد إيقاف دونجا فيما خرج عمرو أبو العز الإداري السابق للقلعة البيضاء يؤكد عقوبة ثلاثي الفريق في مباراة بيراميدز بـ بطولة السوبر الأخيرة.





الزمالك يرفض قرارات اتحاد الكرة







أكد محمد متولي المستشار القانوني لنادي الزمالك، أن النادي سيتخذ كافة الإجراءات القانونية فيما يخص أزمة إيقاف نبيل دونجا.وقال متولي في تصريحات تليفزيونية: اتحاد الكرة لم يرسل لنا أي خطابات بخصوص إيقاف نبيل عماد دونجا بعد السوبر الماضي، قبل بدايه الموسم الحالي.وأضاف: لا يجوز تطبيق القانون بأثر رجعي، اللائحة الجديدة باتحاد الكرة تمنع إيقاف نبيل عماد دونجا من المشاركة في السوبر المصري.وتابع: من غير المنطقي أو المتصور قانونا أن يفرض على لاعب إيقاف لمدة أربع مباريات تنفذ حصراً في بطولة كأس السوبر، إذ إن البطولة تقام بنظام المباراة الواحدة، ما يعني عمليا أن العقوبة ستترجم إلى إيقاف يمتد لعدة سنوات (٤) سنوات)، لا لأربع مباريات كما هو مقصود بالعقوبة.وأردف: الإيقاف يجب أن ينفذ في أقرب المباريات الرسمية المحلية، أيا كان مسماها أو بطولتها، وفقاً لمبدأ وحدة المسابقات المحلية تحت مظلة الاتحاد.







إداري الزمالك يؤكد عقوبات دونجا







قال عمرو أبو العز المدير الإداري السابق لنادي الزمالك عبر تصريحات تليفزيونية عن أزمة إيقاف دونجا: بغض النظر عن ايميل جيه أو لأ .. هو الطبيعي أن أي إداري أو مدير كرة قبل اي بطوله يبعت لاتحاد الكرة يسأل عن إيقافات أو إنذارات.. فده محصلشي







تابع: عقوبة دونجا موجوده على الايميل وانا شوفتها بنفسي ولو حد سألني كنت بلغته وكان ممكن عبدالناصر محمد يتواصل مع كابتن عبدالواحد السيد أو معايا ويسأل وكنا هنقوله.







أضاف عمرو أبو العز: الواحد اتعود يقول الصدق مش هيكدب يعني واتربيت على كده .. طالما حد سألني هقول الحقيقة ومحدش تواصل معايا من نادي الزمالك خالص.