أول تعليق من الكرملين على استعداد فرنسا لإرسال قوات إلى أوكرانيا
المتحف المصري الكبير.. حلم استمر 15 عامًا يتحول إلى واقع
وزير قطاع الأعمال: الهيدروجين الأخضر هو وقود المستقبل.. ومصر تمتلك مقومات الريادة في إنتاجه
مصدر بالزمالك: لا صحة لاستقالة المجلس ونسعى لحل الأزمات الحالية
قالوا عن المتحف المصري الكبير .. وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في مقال لوكالة أنباء الشرق الأوسط
فتح تدعو أبناء الضفة والقدس لإشعال الأرض لهيبا تحت أقدام الاحتلال ومستوطنيه
تفاصيل مفاجئة في أزمة إيقاف "دونجا" من المشاركة في السوبر.. شوبير يكشف
من خارج الوزارة.. وظائف بالصحة | اعرف الشروط وطريقة التقديم
«أمك اشترتها».. كيف تحولت من مصطلح إلى ظاهرة سياسية؟
باحث: كسوف كلي تاريخي للشمس في 2027 يجذب أنظار العالم إلى الأقصر
حتى لا تحدث مشاكل.. الأزهر للفتوى ينصح الزوجات بهذا الفعل مع الزوج
إصابة 3 أشخاص إثر وقوع حادث تصادم موتوسيكل وربع نقل بالدقهلية
تفاصيل مفاجئة في أزمة إيقاف "دونجا" من المشاركة في السوبر.. شوبير يكشف

علا محمد

كشف الإعلامي أحمد شوبير، تفاصيل صادمة في أزمة إيقاف دونجا، لاعب الزمالك، من المشاركة ببطولة كأس السوبر المصري.

وقال شوبير عبر إذاعة «أون سبورت إف إم»: "أزمة دونجا، الزمالك معندوش ورقة أو جواب يعمل إيه يعني؟!".

وأضاف: "الزمالك أرسل لاتحاد الكرة دونجا يشارك ولا لا، علينا عقوبات ولا لا في لاعيبة واقفة ولا لا، هاني أبوريدة مكانش عارف لأنه مكنش في الاتحاد وقالهم هاتولي المستندات، قالوا له مفيش مستند، طيب محضر الاجتماع قالوا له، خطاب علم الوصول قالوا له لا".

وأكمل: "لقوا خبر كان مكتوب على موقع اتحاد الكرة، وإيهاب الكومي (عضو اتحاد الكرة السابق) نشر الخطاب الخاصة بالعقوبات على حسابه على فيسبوك، جمال علام (رئيس الاتحاد السابق) كان أرسل له".

وتابع: "كلموا عامر حسين (رئيس لجنة المسابقات السابق) قالوا له هل كان في عقوبة؟ قالهم أنا بلغتها لـ وليد العطار (المدير التنفيذي السابق لاتحاد الكرة) بالتليفون!!".

وختم:"الأحداث اللي حصلت في السوبر مش المفروض، لجنة المسابقات تجتمع وتصدر قرار وتعلنه، ما أنت عندك لائحة ما تجتمع".

موسكو: الأوروبيون يحضرون لحرب كبيرة لعزل روسيا في القطب الشمالي

وزارة الأوقاف في ذكرى ميلاد الإمام محمد سيد طنطاوي..نهج الوسطية والإصلاح الفكري

مجلس السيادة السوداني: تراجع الجيش في القتال بالفاشر يدعونا جميعا للتماسك

