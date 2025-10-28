تفاصيل مفاجئة في أزمة إيقاف "دونجا" من المشاركة في السوبر.. شوبير يكشف

كشف الإعلامي أحمد شوبير، تفاصيل صادمة في أزمة إيقاف دونجا، لاعب الزمالك، من المشاركة ببطولة كأس السوبر المصري.

وقال شوبير عبر إذاعة «أون سبورت إف إم»: "أزمة دونجا، الزمالك معندوش ورقة أو جواب يعمل إيه يعني؟!".

وأضاف: "الزمالك أرسل لاتحاد الكرة دونجا يشارك ولا لا، علينا عقوبات ولا لا في لاعيبة واقفة ولا لا، هاني أبوريدة مكانش عارف لأنه مكنش في الاتحاد وقالهم هاتولي المستندات، قالوا له مفيش مستند، طيب محضر الاجتماع قالوا له، خطاب علم الوصول قالوا له لا".

وأكمل: "لقوا خبر كان مكتوب على موقع اتحاد الكرة، وإيهاب الكومي (عضو اتحاد الكرة السابق) نشر الخطاب الخاصة بالعقوبات على حسابه على فيسبوك، جمال علام (رئيس الاتحاد السابق) كان أرسل له".

وتابع: "كلموا عامر حسين (رئيس لجنة المسابقات السابق) قالوا له هل كان في عقوبة؟ قالهم أنا بلغتها لـ وليد العطار (المدير التنفيذي السابق لاتحاد الكرة) بالتليفون!!".

وختم:"الأحداث اللي حصلت في السوبر مش المفروض، لجنة المسابقات تجتمع وتصدر قرار وتعلنه، ما أنت عندك لائحة ما تجتمع".