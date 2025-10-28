الزمالك يفتح تحقيقا في اختفاء خطاب إيقاف دونجا من النادي

أكد الإعلامي خالد الغندور، أن مسئولو نادي الزمالك قرروا فتح تحقيقا في اختفاء خطاب إيقاف نبيل عماد دونجا لاعب الفريق والذي أرسله اتحاد الكرة للنادي الموسم الماضي على خلفية أزمة السوبر المصري في النسخة الماضية.

وأكد الغندور خلال برنامجه ستاد المحور، أن نادي الزمالك اكتشف خلال الساعات الماضية أن خطاب إيقاف دونجا مرسل بالفعل للنادي في الموسم الماضي إلى أحمد إبراهيم إداري الفريق السابق والذي رفعه بالفعل إلى المسئول الذي يسبقه وأبلغه به.

وأشار إلى أن هذا المسؤول أضاع الخطاب الأمر الذي أربك حسابات نادي الزمالك في ملف إيقاف دونجا وجعله يخاطب اتحاد الكرة للاستفسار عن الإيقاف رغم وجود الخطاب بالفعل.