قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الإعلان عن حكام مباراة الأهلي وبتروجيت في الدوري المصري
الحاجة نبيلة تُقبِّل عمرو أديب على الهواء.. والإعلامي: واحدة هنا كمان| فيديو
بقوة 6.1 ريختر.. زلزال يضرب تركيا
حلمي طولان يهدد بالانسحاب من تدريب منتخب مصر في كأس العرب بسبب تجاهل رابطة الأندية
تفاصيل زلزال ضرب شمال مطروح.. ماذا قال الأهالي؟
ثروت الخرباوي يفضح الإخوان: هكذا يتم استثمار أموالهم في أوروبا.. فيديو
حقيقة وجود تقصير وإهمال في واقعة إصابة لاعبة مركز شباب الإبراهيمية بمباراة غزل المحلة
زاهي حواس يكشف تفاصيل مهمة عن لعنة الفراعنة وسر التحنيط
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 بمحلات الصاغة
موريتانيا: نثمن جهود الوساطة لمصر وأمريكا وقطر وتركيا لوقف الحرب في غزة
وزيرة الخارجية الفلسطينية: يجب تمكين الحكومة من أداء مسؤولياتها بجميع الأراضي المحتلة
جوزي مات قبل ما يشوف اللي أنا فيه.. بلبل الشرقية: انبسطت لما بقيت ترند
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

يرجى مراجعة البريد الإلكتروني| اتحاد الكرة يسخر من الزمالك بأزمة دونجا والسوبر

دونجا
دونجا
يسري غازي

أرسل اتحاد الكرة خطابا إلي نادي الزمالك طالب خلاله القلعة البيضاء بمراجعة البريد الإلكتروني لحسم أزمة مشاركة نبيل عماد دونجا فى مباريات كأس السوبر المصري المقرر إقامتها بـ الإمارات مطلع شهر نوفمبر القادم.



وتضمنت طيات خطاب اتحاد الكرة مطالبة نادي الزمالك بالرجوع إلي البريد الإليكتروني لمراجعة وصول الإيميل الخاص بعقوبات ثلاثي القلعة البيضاء نبيل عماد دونجا وعبدالواحد السيد مدير الكرة السابق فى القلعة البيضاء ومصطفي شلبي لاعب الفارس الأبيض السابق عقب انتهاء مباراة بيراميدة فى النسخة الماضية من بطولة كاس السوبر المصري.



وتصاعدت وتيرة أزمة مشاركة نبيل عماد دونجا نجم نادي الزمالك في بطولة كاس السوبر المصري عقب إعلان اتحاد الكرة عقوبات إدارة المسابقات ضد اللاعب في النسخة الماضية عقب انتهاء مباراة بيراميدز. 



ويشارك فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا ضمن منافسات بطولة كأس السوبر المصري بـ الإمارات رفقة فرق الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا. 



ويلتقي يوم 6 نوفمبر القادم فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا نظيره فريق بيراميدز في نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري. 



نادي الزمالك من جانبه نفي نية الانسحاب من مباريات السوبر المصري كما أكد على عدم مشروعية عقوبة الإيقاف ضد نبيل عماد دونجا نجم القلعة البيضاء.


ارتباك اتحاد الكرة في السوبر كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة تفاصيل جديدة في أزمة مشاركة نبيل عماد دونجا نجم نادي الزمالك في مباريات كأس السوبر المصري المقرر إقامته في الإمارات. قال المصدر إن عقوبة الإيقاف الخاصة بلاعب الزمالك نبيل عماد دونجا تم إبلاغها إلي مسؤلي القلعة البيضاء عبر الهاتف وتم إرسالها عبر إيميل الإداري.أضاف: نص تحقيقات اتحاد الكرة مع مسؤولين سابقين بشأن عقوبة دونجا لاعب نادي الزمالك في السوبر المصري النسخة الماضية تضمن أن اتحاد الكرة الحالي حاول علي مدار الأيام الماضية الوصول لأي مستند يفيد بوجود عقوبة علي ثلاثي الزمالك.وقال أيضا: تحرك اتحاد الكرة جاء بعد إرسال خطاب من نادي الزمالك لمعرفة موقف اللاعب وجرت مراجعة قرارات لجنة المسابقات المدرجة ومحاضر الاجتماعات للتأكد من العقوبة.أوضح أن اتحاد الكرة كان سيقر بعدم معاقبة دونجا لاعب الزمالك حتي ظهر مستند رسمي بعد التحقيق في صحة المستند واكتشف أن المسؤول أبلغ موظف الجبلاية بالعقوبة هاتفيًا من اجل صياغتها في مستند.واختتم حديثه قائلا: المستند الذي تضمن بين طياته عقوبة إيقاف ثلاثي نادي الزمالك تم إرساله عبر البريد الإلكتروني لـ إداري سابق بنادي الزمالك ولم يتم قيده في الصادر أو الوارد بالاتحاد بسبب الاستعجال. 

السوبر دونجا الزمالك اتحاد الكرة هاني أبوريدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة تطبق بجميع المدارس من غدٍ بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير

جد الأطفال

الأب والجد عن مقتل سيدة وأطفالها في الهرم: محترمة وربت ولادها على القرآن

وزير العمل

للتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور.. وزير العمل: هنزل على رأس حملة تفتيش على الشركات الأربعاء والخميس

الجنازة

4 نعوش وحضور غفير.. لحظة تشييع جنازة ضحايا جريمة الهرم.. فيديو وصور

الذهب

«آي صاغة»: الذهب يهبط محليًا وعالميًا مع تفاؤل تجاري وضغوط قوة الدولار

الضحايا

والد ضحايا جريمة الهرم يفجر مفاجأة في الجنازة: بنتي سليمة لم تتعرض لاعتداء

شاهد عيان يروي تفاصيل اللحظات الأولى لفاجعة "أطفال فيصل"

ليلة لم تنمها اللبيني | شاهد على جريمة أطفال فيصل: “رأينا الصدمة والانهيار على وجه والدهم”

المتهم

المتهم بقتل أم وأطفالها الثلاثة يمثل جريمته وسط حراسة مشددة.. والنيابة تقرر حبسه

ترشيحاتنا

تويوتا C-HR+ الكهربائية .. نظرة عن قرب

سيارة تويوتا C-HR+ الكهربائية.. نظرة عن قرب

نصائح مفيدة لتخفيف آلام ممارسة الرياضة .. احرص عليها

نصائح لتخفيف آلام ممارسة الرياضة.. احرص عليها

تعرف على مزايا تطبيق الصور من أبل .. لن تصدق إمكانياته

مزايا تطبيق الصور من أبل .. لن تصدق إمكانياته

بالصور

احمد سعد يشعل حفله بمدينة أكتوبر وسط حضور كبير

أحمد سعد
أحمد سعد
أحمد سعد

بعد إعلان عرضه.. تفاصيل مشاركة مهرة مدحت بمسلسل كارثة طبيعة بطولة محمد سلام

مهرة مدحت
مهرة مدحت
مهرة مدحت

فوز بلال الملاح بعضوية مجلس إدارة غرفة صناعة السينما لدورة 2025 – 2029

بلال الملاح والمخرج شريف عرفة
بلال الملاح والمخرج شريف عرفة
بلال الملاح والمخرج شريف عرفة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول العسل والفطير في الصباح يوميا؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول العسل والفطير في الصباح يوميًا؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول العسل والفطير في الصباح يوميًا؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول العسل والفطير في الصباح يوميًا؟

فيديو

ياسر فرج

انفصل عنها وعاد لها بعد مرضها.. قصة ياسر فرج ومأساة رحيل زوجته

افراح النجوم

موسم زواج النجوم.. منة شلبي تتصدر المشهد واحتفالات متتالية تهز الوسط الفني

ريهام عبد الغفور

من بطولة ريهام عبد الغفور وشريف سلامة.. طرح تيزر مسلسل "سنجل ماذر فاذر"

المتحف المصري الكبير

المتحف المصري الكبير.. حكاية أضخم متحف من الإنشاء حتى الافتتاح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: هتخلفي يعنى هتخلفي!!

المزيد