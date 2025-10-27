يرجى مراجعة البريد الإلكتروني| اتحاد الكرة يسخر من الزمالك بأزمة دونجا والسوبر

أرسل اتحاد الكرة خطابا إلي نادي الزمالك طالب خلاله القلعة البيضاء بمراجعة البريد الإلكتروني لحسم أزمة مشاركة نبيل عماد دونجا فى مباريات كأس السوبر المصري المقرر إقامتها بـ الإمارات مطلع شهر نوفمبر القادم.





وتضمنت طيات خطاب اتحاد الكرة مطالبة نادي الزمالك بالرجوع إلي البريد الإليكتروني لمراجعة وصول الإيميل الخاص بعقوبات ثلاثي القلعة البيضاء نبيل عماد دونجا وعبدالواحد السيد مدير الكرة السابق فى القلعة البيضاء ومصطفي شلبي لاعب الفارس الأبيض السابق عقب انتهاء مباراة بيراميدة فى النسخة الماضية من بطولة كاس السوبر المصري.





وتصاعدت وتيرة أزمة مشاركة نبيل عماد دونجا نجم نادي الزمالك في بطولة كاس السوبر المصري عقب إعلان اتحاد الكرة عقوبات إدارة المسابقات ضد اللاعب في النسخة الماضية عقب انتهاء مباراة بيراميدز.





ويشارك فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا ضمن منافسات بطولة كأس السوبر المصري بـ الإمارات رفقة فرق الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.





ويلتقي يوم 6 نوفمبر القادم فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا نظيره فريق بيراميدز في نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري.





نادي الزمالك من جانبه نفي نية الانسحاب من مباريات السوبر المصري كما أكد على عدم مشروعية عقوبة الإيقاف ضد نبيل عماد دونجا نجم القلعة البيضاء.



ارتباك اتحاد الكرة في السوبر كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة تفاصيل جديدة في أزمة مشاركة نبيل عماد دونجا نجم نادي الزمالك في مباريات كأس السوبر المصري المقرر إقامته في الإمارات. قال المصدر إن عقوبة الإيقاف الخاصة بلاعب الزمالك نبيل عماد دونجا تم إبلاغها إلي مسؤلي القلعة البيضاء عبر الهاتف وتم إرسالها عبر إيميل الإداري.أضاف: نص تحقيقات اتحاد الكرة مع مسؤولين سابقين بشأن عقوبة دونجا لاعب نادي الزمالك في السوبر المصري النسخة الماضية تضمن أن اتحاد الكرة الحالي حاول علي مدار الأيام الماضية الوصول لأي مستند يفيد بوجود عقوبة علي ثلاثي الزمالك.وقال أيضا: تحرك اتحاد الكرة جاء بعد إرسال خطاب من نادي الزمالك لمعرفة موقف اللاعب وجرت مراجعة قرارات لجنة المسابقات المدرجة ومحاضر الاجتماعات للتأكد من العقوبة.أوضح أن اتحاد الكرة كان سيقر بعدم معاقبة دونجا لاعب الزمالك حتي ظهر مستند رسمي بعد التحقيق في صحة المستند واكتشف أن المسؤول أبلغ موظف الجبلاية بالعقوبة هاتفيًا من اجل صياغتها في مستند.واختتم حديثه قائلا: المستند الذي تضمن بين طياته عقوبة إيقاف ثلاثي نادي الزمالك تم إرساله عبر البريد الإلكتروني لـ إداري سابق بنادي الزمالك ولم يتم قيده في الصادر أو الوارد بالاتحاد بسبب الاستعجال.