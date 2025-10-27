قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سيف زاهر يزف بشرى لجمهور النادي الأهلي
رئيس تنشيط السياحة السابق: موكب المومياوات وطريق الكباش أعادا بريق السياحة المصرية
تركيا تشتري 20 طائرة يوروفايتر من بريطانيا بـ11 مليار دولار
محمود الخطيب عن أداء الأهلي في كأس العالم للأندية: ريبيرو مرحلة وانتهت
ميادة زياد: المتحف المصري الكبير بوابة سياحية جديدة تعيد مصر إلى صدارة المقاصد العالمية
نص الكلمة | البرهان: الجيش السوداني عازم على أن يقتص لأهل الفاشر
أيقونة تويوتا تودع الملاعب.. الجيل الخامس يختم تاريخ الأسطورة
أسعار الحج السياحي 2026 في مصر.. وموعد القرعة الإلكترونية للمتقدمين
الخطيب يكشف سر تراجعه عن عدم الترشح لرئاسة الأهلي مرة ثالثة
أمك من حماس.. عضوة بالكنيست الإسرائيلي توبخ بن غفير
مفتي الجمهورية يشارك في احتفالية اليوبيل الماسي للهيئة القبطية الإنجيلية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مفيش انسحاب من السوبر| اتحاد الكرة يصدم الأبيض بأزمة دونجا والزمالك يتحدى

دونجا
دونجا
يسري غازي

تصاعدت وتيرة أزمة مشاركة نبيل عماد دونجا نجم نادي الزمالك في بطولة كأس السوبر المصري عقب إعلان اتحاد الكرة عقوبات إدارة المسابقات ضد اللاعب في النسخة الماضية عقب انتهاء مباراة بيراميدز.
 


ويشارك فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا ضمن منافسات بطولة كأس السوبر المصري بـ الإمارات رفقة فرق الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا. 
 


ويلتقي يوم 6 نوفمبر القادم فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا نظيره فريق بيراميدز في نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري. 
 


نادي الزمالك من جانبه نفي نية الإنسحاب من مباريات السوبر المصري كما أكد على عدم مشروعية عقوبة الإيقاف ضد نبيل عماد دونجا نجم القلعة البيضاء.


أزمة إيميل السوبر كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة تفاصيل جديدة في أزمة مشاركة نبيل عماد دونجا نجم نادي الزمالك في مباريات كأس السوبر المصري المقرر إقامته في الإمارات.قال المصدر أن عقوبة الإيقاف الخاصة بلاعب الزمالك نبيل عماد دونجا تم إبلاغها إلي مسؤلي القلعة البيضاء عبر الهاتف وتم إرسالها عبر إيميل الإداري. 
 


أضاف : نص تحقيقات اتحاد الكرة مع مسؤولين سابقين بشأن عقوبة دونجا لاعب نادي الزمالك في السوبر المصري النسخة الماضية تضمن أن اتحاد الكرة الحالي حاول علي مدار الأيام الماضية الوصول لأي مستند يفيد بوجود عقوبة علي ثلاثي الزمالك. 
 


وقال أيضا: تحرك اتحاد الكرة جاء بعد إرسال خطاب من نادي الزمالك لمعرفة موقف اللاعب وجرت مراجعة قرارات لجنة المسابقات المدرجة ومحاضر الاجتماعات للتأكد من العقوبة. 
 


أوضح أن اتحاد الكرة كان سيقر بعدم معاقبة دونجا لاعب الزمالك حتي ظهر مستند رسمي بعد التحقيق في صحة المستند واكتشف أن المسؤول أبلغ موظف الجبلاية بالعقوبة هاتفيًا من اجل صياغتها في مستند. 
 


واختتم حديثه قائلا: المستند الذي تضمن بين طياته عقوبة إيقاف ثلاثي نادي الزمالك تم إرساله عبر البريد الإلكتروني لـ إداري سابق بنادي الزمالك ولم يتم قيده في الصادر أو الوارد بالاتحاد بسبب الاستعجال.رئيس اتحاد الكرة يحسم الجدل 
 


حسم هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، الجدل حول مشاركة دونجا، لاعب الزمالك، في مباريات فريقه ضمن منافسات بطولة السوبر المصري.
 


وجدد أبو ريدة التأكيد على قراره السابق قائلا: "عقوبات ثلاثي الزمالك ستنفذ ودونجا لن يلعب السوبر، اتحاد الكرة السابق أخطر إداريي الزمالك وقتها بالبريد الإلكتروني، لكن بشكل رسمي العقوبة تم اتخاذها ودونجا لن يشارك في السوبر.


الزمالك يتحدى اتحاد الكرة فى أزمة السوبر أكد محمد متولي المستشار القانوني لنادي الزمالك، أن النادي سيتخذ كافة الإجراءات القانونية فيما يخص أزمة إيقاف نبيل دونجا.
 


وقال متولي في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: اتحاد الكرة لم يرسل لنا أي خطابات بخصوص إيقاف نبيل عماد دونجا بعد السوبر الماضي، قبل بدايه الموسم الحالي.
 


وأضاف: لا يجوز تطبيق القانون بأثر رجعي، اللائحة الجديدة باتحاد الكرة تمنع إيقاف نبيل عماد دونجا من المشاركة في السوبر المصري.
 


وتابع: من غير المنطقي أو المتصور قانونا أن يفرض على لاعب إيقاف لمدة أربع مباريات تنفذ حصراً في بطولة كأس السوبر، إذ إن البطولة تقام بنظام المباراة الواحدة، ما يعني عمليا أن العقوبة ستترجم إلى إيقاف يمتد لعدة سنوات (٤) سنوات)، لا لأربع مباريات كما هو مقصود بالعقوبة.
 


وأردف: الإيقاف يجب أن ينفذ في أقرب المباريات الرسمية المحلية، أيا كان مسماها أو بطولتها، وفقاً لمبدأ وحدة المسابقات المحلية تحت مظلة الاتحاد.

 

مفيش انسحاب من السوبر


نفى مصدر مسؤول بنادي الزمالك صحة ما تردد في الساعات الماضية، حول تفكير النادي في الانسحاب من بطولة كأس السوبر المقرر لها الشهر المقبل في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.
 


وقال المصدر : إعلان اتحاد الكرة اليوم أن نبيل عماد (دونجا) لاعب الزمالك موقوف 4 مباريات في بطولة كأس السوبر، كان يجب أن نخطر به مبكرًا عن هذا التوقيت، خاصة أن نادي الزمالك خاطب الاتحاد قبل عدة أيام للاستفسار عن موقف اللاعب بشكل سليم ونهائي.
 


وأضاف: «لم تكن هناك حاجة لكل هذا الوقت والمماطلة في أمر واضح، ولا يحتاج إلى التصرفات الغريبة التي صدرت من جانب أحد مسؤولي المجلس السابق لاتحاد الكرة، والزمالك من أكثر الأندية حرصًا على تطبيق اللوائح بكل شفافية ونزاهة. 

 


واختتم حديثه قائلا: مثل هذه الأمور لن تؤثر بأي حال من الأحوال على تركيز لاعبي الزمالك في مباراتي الدوري المقبلتين أمام البنك الأهلي وطلائع الجيش يومي الخميس والأحد، قبل التوجه إلى أبو ظبي للمشاركة في كأس السوبر ، ولاعبو الفريق لديهم القدرة على تجاوز مثل هذه الأمور التي تهدف إلى إبعادهم عن تركيزهم، وعن تقديم أداء جيد، وتحقيق النتائج التي تلبي طموحات الجماهير.

السوبر دونجا الزمالك هاني ابوريدة اتحاد الكرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة تطبق بجميع المدارس من غدٍ بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير

إسعاف

خلافات أسرية.. مصرع شاب تناول حبة الغلة السامة في كفر شكر بالقليوبية

جد الأطفال

الأب والجد عن مقتل سيدة وأطفالها في الهرم: محترمة وربت ولادها على القرآن

الجنازة

4 نعوش وحضور غفير.. لحظة تشييع جنازة ضحايا جريمة الهرم.. فيديو وصور

الذهب

«آي صاغة»: الذهب يهبط محليًا وعالميًا مع تفاؤل تجاري وضغوط قوة الدولار

وزير العمل

للتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور.. وزير العمل: هنزل على رأس حملة تفتيش على الشركات الأربعاء والخميس

شاهد عيان يروي تفاصيل اللحظات الأولى لفاجعة "أطفال فيصل"

ليلة لم تنمها اللبيني | شاهد على جريمة أطفال فيصل: “رأينا الصدمة والانهيار على وجه والدهم”

المتهم

المتهم بقتل أم وأطفالها الثلاثة يمثل جريمته وسط حراسة مشددة.. والنيابة تقرر حبسه

بالصور

بعد إعلان عرضه.. تفاصيل مشاركة مهرة مدحت بمسلسل كارثة طبيعة بطولة محمد سلام

مهرة مدحت
مهرة مدحت
مهرة مدحت

فوز بلال الملاح بعضوية مجلس إدارة غرفة صناعة السينما لدورة 2025 – 2029

بلال الملاح والمخرج شريف عرفة
بلال الملاح والمخرج شريف عرفة
بلال الملاح والمخرج شريف عرفة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول العسل والفطير في الصباح يوميا؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول العسل والفطير في الصباح يوميًا؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول العسل والفطير في الصباح يوميًا؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول العسل والفطير في الصباح يوميًا؟

العجينة الذهبية.. السر اللي هيخلي كل معجناتك تطلع هشة ولذيذة في وقت قياسي

العجينة الذهبية..سر كل فطيرة ومعجنات ناجحة
العجينة الذهبية..سر كل فطيرة ومعجنات ناجحة
العجينة الذهبية..سر كل فطيرة ومعجنات ناجحة

فيديو

ريهام عبد الغفور

من بطولة ريهام عبد الغفور وشريف سلامة.. طرح تيزر مسلسل "سنجل ماذر فاذر"

المتحف المصري الكبير

المتحف المصري الكبير.. حكاية أضخم متحف من الإنشاء حتى الافتتاح

وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسى لمركز الدراسات الإستراتيجية للقوات المسلحة

وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسى لمركز الدراسات الإستراتيجية للقوات المسلحة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: هتخلفي يعنى هتخلفي!!

المزيد