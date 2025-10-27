مفيش انسحاب من السوبر| اتحاد الكرة يصدم الأبيض بأزمة دونجا والزمالك يتحدى

تصاعدت وتيرة أزمة مشاركة نبيل عماد دونجا نجم نادي الزمالك في بطولة كأس السوبر المصري عقب إعلان اتحاد الكرة عقوبات إدارة المسابقات ضد اللاعب في النسخة الماضية عقب انتهاء مباراة بيراميدز.





ويشارك فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا ضمن منافسات بطولة كأس السوبر المصري بـ الإمارات رفقة فرق الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.





ويلتقي يوم 6 نوفمبر القادم فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا نظيره فريق بيراميدز في نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري.





نادي الزمالك من جانبه نفي نية الإنسحاب من مباريات السوبر المصري كما أكد على عدم مشروعية عقوبة الإيقاف ضد نبيل عماد دونجا نجم القلعة البيضاء.



أزمة إيميل السوبر كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة تفاصيل جديدة في أزمة مشاركة نبيل عماد دونجا نجم نادي الزمالك في مباريات كأس السوبر المصري المقرر إقامته في الإمارات.قال المصدر أن عقوبة الإيقاف الخاصة بلاعب الزمالك نبيل عماد دونجا تم إبلاغها إلي مسؤلي القلعة البيضاء عبر الهاتف وتم إرسالها عبر إيميل الإداري.





أضاف : نص تحقيقات اتحاد الكرة مع مسؤولين سابقين بشأن عقوبة دونجا لاعب نادي الزمالك في السوبر المصري النسخة الماضية تضمن أن اتحاد الكرة الحالي حاول علي مدار الأيام الماضية الوصول لأي مستند يفيد بوجود عقوبة علي ثلاثي الزمالك.





وقال أيضا: تحرك اتحاد الكرة جاء بعد إرسال خطاب من نادي الزمالك لمعرفة موقف اللاعب وجرت مراجعة قرارات لجنة المسابقات المدرجة ومحاضر الاجتماعات للتأكد من العقوبة.





أوضح أن اتحاد الكرة كان سيقر بعدم معاقبة دونجا لاعب الزمالك حتي ظهر مستند رسمي بعد التحقيق في صحة المستند واكتشف أن المسؤول أبلغ موظف الجبلاية بالعقوبة هاتفيًا من اجل صياغتها في مستند.





واختتم حديثه قائلا: المستند الذي تضمن بين طياته عقوبة إيقاف ثلاثي نادي الزمالك تم إرساله عبر البريد الإلكتروني لـ إداري سابق بنادي الزمالك ولم يتم قيده في الصادر أو الوارد بالاتحاد بسبب الاستعجال.رئيس اتحاد الكرة يحسم الجدل





حسم هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، الجدل حول مشاركة دونجا، لاعب الزمالك، في مباريات فريقه ضمن منافسات بطولة السوبر المصري.





وجدد أبو ريدة التأكيد على قراره السابق قائلا: "عقوبات ثلاثي الزمالك ستنفذ ودونجا لن يلعب السوبر، اتحاد الكرة السابق أخطر إداريي الزمالك وقتها بالبريد الإلكتروني، لكن بشكل رسمي العقوبة تم اتخاذها ودونجا لن يشارك في السوبر.



الزمالك يتحدى اتحاد الكرة فى أزمة السوبر أكد محمد متولي المستشار القانوني لنادي الزمالك، أن النادي سيتخذ كافة الإجراءات القانونية فيما يخص أزمة إيقاف نبيل دونجا.





وقال متولي في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: اتحاد الكرة لم يرسل لنا أي خطابات بخصوص إيقاف نبيل عماد دونجا بعد السوبر الماضي، قبل بدايه الموسم الحالي.





وأضاف: لا يجوز تطبيق القانون بأثر رجعي، اللائحة الجديدة باتحاد الكرة تمنع إيقاف نبيل عماد دونجا من المشاركة في السوبر المصري.





وتابع: من غير المنطقي أو المتصور قانونا أن يفرض على لاعب إيقاف لمدة أربع مباريات تنفذ حصراً في بطولة كأس السوبر، إذ إن البطولة تقام بنظام المباراة الواحدة، ما يعني عمليا أن العقوبة ستترجم إلى إيقاف يمتد لعدة سنوات (٤) سنوات)، لا لأربع مباريات كما هو مقصود بالعقوبة.





وأردف: الإيقاف يجب أن ينفذ في أقرب المباريات الرسمية المحلية، أيا كان مسماها أو بطولتها، وفقاً لمبدأ وحدة المسابقات المحلية تحت مظلة الاتحاد.





مفيش انسحاب من السوبر



نفى مصدر مسؤول بنادي الزمالك صحة ما تردد في الساعات الماضية، حول تفكير النادي في الانسحاب من بطولة كأس السوبر المقرر لها الشهر المقبل في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.





وقال المصدر : إعلان اتحاد الكرة اليوم أن نبيل عماد (دونجا) لاعب الزمالك موقوف 4 مباريات في بطولة كأس السوبر، كان يجب أن نخطر به مبكرًا عن هذا التوقيت، خاصة أن نادي الزمالك خاطب الاتحاد قبل عدة أيام للاستفسار عن موقف اللاعب بشكل سليم ونهائي.





وأضاف: «لم تكن هناك حاجة لكل هذا الوقت والمماطلة في أمر واضح، ولا يحتاج إلى التصرفات الغريبة التي صدرت من جانب أحد مسؤولي المجلس السابق لاتحاد الكرة، والزمالك من أكثر الأندية حرصًا على تطبيق اللوائح بكل شفافية ونزاهة.







واختتم حديثه قائلا: مثل هذه الأمور لن تؤثر بأي حال من الأحوال على تركيز لاعبي الزمالك في مباراتي الدوري المقبلتين أمام البنك الأهلي وطلائع الجيش يومي الخميس والأحد، قبل التوجه إلى أبو ظبي للمشاركة في كأس السوبر ، ولاعبو الفريق لديهم القدرة على تجاوز مثل هذه الأمور التي تهدف إلى إبعادهم عن تركيزهم، وعن تقديم أداء جيد، وتحقيق النتائج التي تلبي طموحات الجماهير.