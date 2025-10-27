مفاجأة.. الكومي: خطاب أزمة دونجا في السوبر لم يعلن ولكن تم إرساله للزمالك

أكد إيهاب الكومي عضو اتحاد الكرة السابق، أن تقرير مراقب مباراة الزمالك وبيراميدز في السوبر الماضي أدان ثلاثي الزمالك عبد الواحد السيد ودونجا ومصطفى شلبي.

وقال الكومي في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: تقرير مراقب مباراة الزمالك وبيراميدز في السوبر الماضي أدان ثلاثي الزمالك دونجا وعبد الواحد السيد وشلبي وأكد على العقوبة.

وأضاف: عقوبة إيقاف نبيل عماد دونجا رسمية وتم الإعلان عنها وقت تواجدنا، واللاعب من حقه السفر الى الإمارات، وجمال علام أكد لي أن عقوبة دونجا تم إرسالها الي نادي الزمالك.

وتابع: خطاب عقوبة دونجا لم يعلن بالفعل في الخطابات الرسمية لاتحاد الكرة، اتحاد الكرة الحالي تأكد أن خطاب عقوبة ايقاف دونجا تم إرساله إلى نادي الزمالك.

المسابقات تحسم الجدل بـ أزمة السوبر

إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، خطابات إلى الأندية الأربعة المشاركة في بطولة السوبر المصري بالإمارات "الأهلي، والزمالك، وبيراميدز، وسيراميكا كليوباترا".

وتضمن خطاب إدارة المسابقات في اتحاد الكرة إخطاره نادي الزمالك بأسماء اللاعبين الصادر بحقهم عقوبة الإيقاف في بطولة السوبر المصري حيث لا يحق لهم المشاركة في النسخة المقبلة.

تضمنت قائمة الإيقافات، اسم اللاعب نبيل عماد علي المهدي "دونجا" لاعب الزمالك فقط حيث تم إيقافه 4 مباريات في بطولة السوبر بناء على تقرير مراقب مباراة فريقه أمام بيراميدز في البطولة الأخيرة.

الزمالك ينفي وصول أي خطاب من اتحاد الكرة

قال عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي الزمالك إن النادي اتبع الأسلوب الرسمي الطبيعي المتعارف عليه قبل بداية أي بطولة أو مسابقة وقبل أن يُثار أي شيء فيما يتعلق بمشاركة نبيل عماد دونجا لاعب الوسط مع الفريق في بطولة السوبر المحلي المقبلة.

وأضاف مدير الكرة:" أرسلنا خطابًا لاتحاد الكرة للاستفسار في الوقت المناسب ولم نتلق الرد لأنه بالفعل لا يوجد شيء".

وتابع عبد الناصر محمد:" هل أعضاء مجلس إدارة الاتحاد من مهام عملهم الاحتفاظ بخطابات لم تعتمد أو توجه إلى اللجان والإدارات المختصة لتأخذ رقم صادر قبل إرسالها إلى الأندية وهذه الإدارات هي المختصة بصياغة الخطابات واعتمادها من المدير التنفيذي، و هناك مواعيد قانونية منظمة لكل ذلك؟، وهل المدير التنفيذي السابق المحترم سيخالف ضميره في يوم ما و من المؤكد أن هذا لا يمكن أن يحدث".

وأضاف:"نعلم جيداً المستفيد من تحريك هذه الأحداث، ونبيل عماد دونجا سيكون ضمن بعثة الزمالك المسافرة إلى الإمارات لخوض السوبر المحلي".

واختتم :"تركيزنا الآن على المباراة المقبلة للفريق أمام البنك الأهلي في الدوري وما يحدث لن يؤثر بأي شكل على تركيز الفريق".