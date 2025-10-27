أول تعليق من خالد الغندور على بيان اتحاد الكرة بشأن قضية دونجا

علق الإعلامي خالد الغندور على بيان اتحاد الكرة بإخطار نادي الزمالك بأسماء اللاعبين الصادر بحقهم عقوبة الإيقاف في بطولة السوبر المصري حيث لا يحق لهم المشاركة في النسخة المقبلة، و ضمن قائمة الإيقافات، اسم اللاعب نبيل عماد علي المهدي "دونجا" لاعب الزمالك.

وكتب الغندور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك:"اتحاد الكرة يسدل الستار على قضية دونجا ويؤكد إيقافه 4 مباريات عن بطولة السوبر المحلي".



أرسلت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، خطابات إلى الأندية الأربعة المشاركة في بطولة السوبر المصري بالإمارات "الأهلي، والزمالك، وبيراميدز، وسيراميكا كليوباترا".

وتضمن خطاب إدارة المسابقات في اتحاد الكرة إخطاره نادي الزمالك بأسماء اللاعبين الصادر بحقهم عقوبة الإيقاف في بطولة السوبر المصري حيث لا يحق لهم المشاركة في النسخة المقبلة.

تضمنت قائمة الإيقافات، اسم اللاعب نبيل عماد علي المهدي "دونجا" لاعب الزمالك فقط حيث تم إيقافه 4 مباريات في بطولة السوبر بناء على تقرير مراقب مباراة فريقه أمام بيراميدز في البطولة الأخيرة.