مسؤول فلسطيني: مصر تؤدي دورا تاريخيا في دعم القضية ووقف العدوان على غزة
الداخلية تكشف حقيقة ادعاء شخص بالقبض على والده دون وجه حق بالدقهلية
محافظ القاهرة: رفع درجة الاستعداد لمواجهة موسم سقوط الأمطار
الرئيس السيسي يصدق على مبادرة "مصر معاكم" لرعاية القصر من أبناء الشهداء والمصابين
ناشط سياسي يشرح مراحل اتفاق السلام.. وجهود مصر في ترسيخها
الرئيس السيسي يُصدق على مبادرة "مصر معاكم" لرعاية القُصَّر من أبناء الشهداء
زاهي حواس: المتحف المصري الكبير رمز لفخر مصر وجسر يربط بين تراثنا العريق و طموحاتنا
وزارة المالية تطلق 6 عملات تذكارية احتفالًا بافتتاح المتحف المصري الكبير
وضع حجر أساس مشروعين جديدين بالقنطرة غرب باستثمارات 20.5 مليون دولار و4.6 آلاف فرصة عمل
تطعيم لاعبي الأهلي وجهاز الكرة ضد فيروس «A»
أخبار تهمك اليوم.. أسعار الذهب والدولار وتفاصيل حالة الطقس
السعودية وباكستان يتفقان على إطلاق إطار تعاون اقتصادي بين البلدين
رياضة

فوضي.. شوبير يعلق علي أزمة مشاركة دونجا بالسوبر المصري

شوبير
شوبير
ياسمين تيسير

علق الإعلامى أحمد شوبير نجم الاهلي والمنتخب السابق  علي أسباب أزمة مشاركة نبيل عماد دونجا لاعب الزمالك فى السوبر المصرى

واكد شوبير فى برنامجه الإذاعى "مع شوبير"  متسائلا “ هل صحيح إرسال قرار بهذه الأهمية لإدارى الزمالك السابق الذى رحل عن الفريق إلى الخليج مؤكدا أن جمال علام رئيس الاتحاد السابق هو من كشف الأمر إلى إيهاب الكومى عضو مجلس إدارة الاتحاد السابق فى ظل إخطاره بالأمر”


وأضاف قائلا : "هو لو حد عايز يبعت حاجة لنادى ليفربول هيبعت على إيميل محمد صلاح".

وتابع ان هناك  فوضى كبيرة فى التعامل مع اللوائح، مؤكدا أن نغمة الانسحاب التى تلوح بها الفرق فى الأزمات غير صحيحة على الإطلاق

شوبير الاهلي الزمالك

