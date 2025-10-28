فوضي.. شوبير يعلق علي أزمة مشاركة دونجا بالسوبر المصري

علق الإعلامى أحمد شوبير نجم الاهلي والمنتخب السابق علي أسباب أزمة مشاركة نبيل عماد دونجا لاعب الزمالك فى السوبر المصرى

واكد شوبير فى برنامجه الإذاعى "مع شوبير" متسائلا “ هل صحيح إرسال قرار بهذه الأهمية لإدارى الزمالك السابق الذى رحل عن الفريق إلى الخليج مؤكدا أن جمال علام رئيس الاتحاد السابق هو من كشف الأمر إلى إيهاب الكومى عضو مجلس إدارة الاتحاد السابق فى ظل إخطاره بالأمر”



وأضاف قائلا : "هو لو حد عايز يبعت حاجة لنادى ليفربول هيبعت على إيميل محمد صلاح".

وتابع ان هناك فوضى كبيرة فى التعامل مع اللوائح، مؤكدا أن نغمة الانسحاب التى تلوح بها الفرق فى الأزمات غير صحيحة على الإطلاق