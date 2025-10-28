الجوائز والمواعيد.. كل ما تريد معرفته عن بطولة كأس السوبر المصري

تنطلق بطولة السوبر المصري بمشاركة فرق الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا في النسخة الجديدة من بطولة السوبر المصري.



وستقام البطولة في الامارات حيث ستكون تلك المرة التاسعة التي تقام بها هناك حيث يستضيف ملعب محمد بن زايد النهائي للمرة السادسة.





ويشارك فريق الأهلي بطل الدوري، والزمالك بطل الكأس، وسيراميكا كليوباترا بطل كأس الرابطة تأهلها لمنافسات السوبر المصري فيما يعد بيراميدز مشاركا بالكارت الذهبية.

مواعيد مباريات كأس السوبر المصري 2025





تقام مباراة الأهلي × سيراميكا كليوباترا يوم 6 نوفمبر المقبل في تمام الساعة الرابعة وربع مساء على ملعب هزاع بن زايد.

بينما تقام مباراة الزمالك × بيراميدز يوم 6 نوفمبر في تمام الساعة السابعة وربع مساء على ملعب آل نهيان.

فيما تلعب مباراة تحديد المركز الثالث يوم 9 نوفمبر الساعة الثالثة إلا ربع مساء على ملعب آل نهيان.

وستلعب مباراة النهائي يوم 9 نوفمبر الساعة الخامسة ونصف مساء على ملعب محمد بن زايد.



يحصل الفريق الفائز بلقب بطولة السوبر المصرى، التى ستقام فى الإمارات فى الفترة من 6 حتى 9 نوفمبر المقبل على 300 ألف دولار بينما يحصل الوصيف على 200 ألف دولار.