أبرز مباريات اليوم الثلاثاء 28-10-2025 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الثلاثاء 28 - 10 - 2025 عدد من المباريات أبرزها مباراة النصر ضد الاتحاد في كأس خادم الحرمين الشريفين.

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

ليتشي X نابولي – الساعة 10:30 مساء على قناة AD Sports 2 HD

أتالانتا X ميلان – الساعة 10:45 مساء على قناة AD Sports 1 HD

مواعيد مباريات كأس ملك إسبانيا

أتلتيكو تورديسيلاس X بورجوس – الساعة 9 مساء

كونستانسيا X جيرونا – الساعة 9 مساء

أورينيسي X ريال أوفييدو – الساعة 9 مساء

لوجرونيس X راسينج سانتاندير – الساعة 9:30 مساء

كوستا كاليدا X قاديش – الساعة 9:30 مساء

لانجريو X راسينج فيرول – الساعة 9:30 مساء

رودا X غرناطة – الساعة 10 مساء

سي دي تروبيزون X كولتورال ليونيسا – الساعة 10 مساء

جوادالاخارا X كاكيرينو – الساعة 10 مساء

انتر فيلديميرو X خيتافي – الساعة 10 مساء

رايو ماخاداهوندا X تالافيرا دي لا رينا – الساعة 10 مساء

ماراسينا X فالنسيا – الساعة 10 مساء

آلكالا X تينيريفي – الساعة 10:30 مساء

اوتيبو X هويسكا – الساعة 10:30 مساء

ايكستريمادورا X لاس بالماس – الساعة 11 مساء

نيجريرا X ريال سوسييداد – الساعة 11 مساء

توليدو X إشبيلية – الساعة 11 مساء

مواعيد مباريات كأس الرابطة الإنجليزية والقنوات الناقلة

جريمسبي X برينتفورد – الساعة 10:45 مساء على قناة beIN Sports HD 2

وايكومب X فولهام – الساعة 10:45 مساء على قناة beIN Sports HD 1

ريكسهام X كارديف سيتي – الساعة 11 مساء على قناة beIN Sports HD 3

مواعيد مباريات كأس ألمانيا

آينتراخت فرانكفورت X بوروسيا دورتموند – الساعة 8:30 مساء

هايدينهايم X هامبورج إس في – الساعة 8:30 مساء

هيرتا برلين X إيلفيرسبيرج – الساعة 8:30 مساء

فولفسبورج X هولشتاين كيل – الساعة 8:30 مساء

أوجسبورج X بوخوم – الساعة 10:45 مساء

بوروسيا مونشنجلادباخ X كارلسروه – الساعة 10:45 مساء

كوتبوس X لايبزيج – الساعة 10:45 مساء

سانت باولي X هوفينهايم – الساعة 10:45 مساء

مواعيد مباريات كأس خادم الحرمين والقنوات الناقلة

القادسية X الحزم – الساعة 5:35 مساء على قناة 3 Thmanya HD

الشباب X الزلفي – الساعة 5:50 مساء على قناة 2 Thmanya HD

الأخدود X الهلال – الساعة 6:10 مساء على قناة 1 Thmanya HD

النصر X الاتحاد – الساعة 9 مساء على قناة 1 Thmanya HD