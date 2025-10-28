قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الداخلية تكشف حقيقة ادعاء شخص بالقبض على والده دون وجه حق بالدقهلية
محافظ القاهرة: رفع درجة الاستعداد لمواجهة موسم سقوط الأمطار
الرئيس السيسي يصدق على مبادرة "مصر معاكم" لرعاية القصر من أبناء الشهداء والمصابين
ناشط سياسي يشرح مراحل اتفاق السلام.. وجهود مصر في ترسيخها
الرئيس السيسي يُصدق على مبادرة "مصر معاكم" لرعاية القُصَّر من أبناء الشهداء
زاهي حواس: المتحف المصري الكبير رمز لفخر مصر وجسر يربط بين تراثنا العريق و طموحاتنا
وزارة المالية تطلق 6 عملات تذكارية احتفالًا بافتتاح المتحف المصري الكبير
وضع حجر أساس مشروعين جديدين بالقنطرة غرب باستثمارات 20.5 مليون دولار و4.6 آلاف فرصة عمل
تطعيم لاعبي الأهلي وجهاز الكرة ضد فيروس «A»
أخبار تهمك اليوم.. أسعار الذهب والدولار وتفاصيل حالة الطقس
السعودية وباكستان يتفقان على إطلاق إطار تعاون اقتصادي بين البلدين
إسلام صادق يكشف مفاجأة بشأن مباراتي بيراميدز في الدوري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أبرز مباريات اليوم الثلاثاء 28-10-2025 والقنوات الناقلة

مباريات
مباريات
ياسمين تيسير

تنطلق اليوم الثلاثاء 28 - 10 - 2025 عدد من المباريات أبرزها مباراة النصر ضد الاتحاد في كأس خادم الحرمين الشريفين.

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

ليتشي X نابولي – الساعة 10:30 مساء على قناة AD Sports 2 HD  

أتالانتا X ميلان – الساعة 10:45 مساء على قناة AD Sports 1 HD

مواعيد مباريات كأس ملك إسبانيا

أتلتيكو تورديسيلاس X بورجوس – الساعة 9 مساء

كونستانسيا X جيرونا – الساعة 9 مساء

أورينيسي X ريال أوفييدو – الساعة 9 مساء

لوجرونيس X راسينج سانتاندير – الساعة 9:30 مساء

كوستا كاليدا X قاديش – الساعة 9:30 مساء

لانجريو X راسينج فيرول – الساعة 9:30 مساء

رودا X غرناطة – الساعة 10 مساء

سي دي تروبيزون X كولتورال ليونيسا – الساعة 10 مساء

جوادالاخارا X كاكيرينو – الساعة 10 مساء

انتر فيلديميرو X خيتافي – الساعة 10 مساء

رايو ماخاداهوندا X تالافيرا دي لا رينا – الساعة 10 مساء

ماراسينا X فالنسيا – الساعة 10 مساء

آلكالا X تينيريفي – الساعة 10:30 مساء

اوتيبو X هويسكا – الساعة 10:30 مساء

ايكستريمادورا X لاس بالماس – الساعة 11 مساء

نيجريرا X ريال سوسييداد – الساعة 11 مساء

توليدو X إشبيلية – الساعة 11 مساء

مواعيد مباريات كأس الرابطة الإنجليزية والقنوات الناقلة

جريمسبي X برينتفورد – الساعة 10:45 مساء على قناة beIN Sports HD 2

وايكومب X فولهام – الساعة 10:45 مساء على قناة beIN Sports HD 1

ريكسهام X كارديف سيتي – الساعة 11 مساء على قناة beIN Sports HD 3

مواعيد مباريات كأس ألمانيا

آينتراخت فرانكفورت X بوروسيا دورتموند – الساعة 8:30 مساء

هايدينهايم X هامبورج إس في – الساعة 8:30 مساء

هيرتا برلين X إيلفيرسبيرج – الساعة 8:30 مساء

فولفسبورج X هولشتاين كيل – الساعة 8:30 مساء

أوجسبورج  X  بوخوم – الساعة 10:45 مساء

بوروسيا مونشنجلادباخ X كارلسروه – الساعة 10:45 مساء

كوتبوس X لايبزيج – الساعة 10:45 مساء

سانت باولي X هوفينهايم – الساعة 10:45 مساء

مواعيد مباريات كأس خادم الحرمين والقنوات الناقلة

القادسية X الحزم – الساعة 5:35 مساء على قناة 3 Thmanya HD

الشباب X الزلفي – الساعة 5:50 مساء على قناة 2 Thmanya HD

الأخدود X الهلال – الساعة 6:10 مساء على قناة 1 Thmanya HD

النصر X الاتحاد – الساعة 9 مساء على قناة 1 Thmanya HD

كاس الرابطه الانجليزيه الدوري الاسباني كأس خادم الحرمين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب

انهيار أسعار الذهب اليوم في مصر.. خسائر تاريخية تضرب عيار 21 الآن

سعر الذهب

نزل 500 جنيه.. تراجع كبير في سعر الذهب عيار 21 الآن

مصرع مدير بنك

اصطدمت سيارته بكتلة خرسانية.. مصرع مدير بنك في حادث بالمنوفية

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر في مصر

أسعار الدواجن

مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء

صورة أرشيفية

بعد مأساة طفلة العرسة.. القوارض تهاجم قرى في سوهاج وسط صرخات الأهالي

حسين لبيب

تامر عبد الحميد: حسين لبيب يتقدم باستقالته من رئاسة نادي الزمالك

الزمالك

سهام صالح: أحمد عبدالرؤوف قد يكون المدير الفني للزمالك في السوبر المصري

ترشيحاتنا

جانب من اللقاء

الحجر الزراعي: جهود لتطوير المنظومة التصديرية المصرية

أرشيفية

تعكس ثقة العالم .. طفرة غير مسبوقة في الصادرات الزراعية المصرية

أرشيفية

الأرصاد: طقس خريفي معتدل خلال الأسبوع الأخير من أكتوبر

بالصور

طريقة عمل البسبوسة الأصلية أفضل من المحلات

طريقة عمل البسبوسة الأصلية مثل المحلات
طريقة عمل البسبوسة الأصلية مثل المحلات
طريقة عمل البسبوسة الأصلية مثل المحلات

طريقة عمل الكريب الحلو والمالح في المنزل بخطوات سهلة

طريقة عمل الكريب الحلو والمالح في المنزل بخطوات سهلة
طريقة عمل الكريب الحلو والمالح في المنزل بخطوات سهلة
طريقة عمل الكريب الحلو والمالح في المنزل بخطوات سهلة

سهلة التنفيذ.. طريقة فعالة لعلاج بثور البشرة واستعادة إشراقتها

طريقة فعالة لعلاج بثور البشرة واستعادة إشراقتها
طريقة فعالة لعلاج بثور البشرة واستعادة إشراقتها
طريقة فعالة لعلاج بثور البشرة واستعادة إشراقتها

مضغ اللبان يوميًا.. عادة بسيطة تصنع المعجزات في صحتك وجمالك ودماغك

مضغ اللبان يوميًا.. عادة بسيطة تصنع المعجزات في صحتك وجمالك ودماغك
مضغ اللبان يوميًا.. عادة بسيطة تصنع المعجزات في صحتك وجمالك ودماغك
مضغ اللبان يوميًا.. عادة بسيطة تصنع المعجزات في صحتك وجمالك ودماغك

فيديو

السنوار

شاهد.. الاحتلال الإسرائيلي يبث فيديو جديد للسنوار في غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: هتخلفي يعنى هتخلفي!!

المزيد