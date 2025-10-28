الاتحاد الدولي للتزلج يحقق مع ثنائي صيني بعد واقعة الصاروخ الباليستي

أعلن الاتحاد الدولي للتزلج على الجليد فتح تحقيق رسمي مع الثنائي الصيني رن جينفاي وشين جيانينج، بعد واقعة مثيرة للجدل خلال منافسات جائزة الصين الكبرى في مسابقة الرقص على الجليد.

وبحسب وكالة الأنباء الأمريكية AP، فقد التقطت الكاميرات مشهدًا غير معتاد للثنائي الصيني وهما يحملان لعبة على شكل صاروخ باليستي عابر للقارات من طراز "دونج فنج-61"، ألقاها أحد المشجعين على الجليد عقب انتهاء عرضهما، الذي أنهياه في المركز الثامن.

وظهر اللاعبان في منطقة الانتظار وهما يحتضنان اللعبة خلال بث تلفزيوني مباشر، ما أثار موجة من الانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي، نظرًا لحساسية الرمز المستخدم، إذ يرتبط الصاروخ الباليستي بالترسانة العسكرية الاستراتيجية للصين.

وفي بيان مقتضب، أعرب الاتحاد الدولي للتزلج عن أسفه لما حدث، مؤكدًا أنه بدأ تحقيقًا إضافيًا لمعرفة تفاصيل الواقعة والظروف المحيطة بها.

تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الدولي للتزلج كان قد واجه جدلًا مؤخرًا بعد نشره مقطع فيديو للمتزلج الروسي بيوطر جومينيك وهو يؤدي عرضه على أنغام أغنية أوكرانية، قبل أن يتم حذف الفيديو لاحقًا من منصة إكس.