ميسي يلمح لإمكانية مشاركته في مونديال 2026 ويؤكد: القرار بيد جاهزيتي البدنية

أعرب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن رغبته الكبيرة في المشاركة ببطولة كأس العالم 2026 والمساهمة في حملة منتخب بلاده للدفاع عن اللقب، مؤكدًا في الوقت نفسه أن قراره النهائي سيتوقف على حالته البدنية مع اقتراب موعد البطولة.

وسيبلغ ميسي عامه التاسع والثلاثين في 24 يونيو المقبل، أي في منتصف فترة إقامة المونديال الذي تستضيفه كل من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك بين 11 يونيو و19 يوليو 2026، في نسخة تاريخية تشهد مشاركة 48 منتخبًا لأول مرة.

قائد نادي إنتر ميامي الأمريكي أوضح في مقابلة مع شبكة NBC News أن مشاركته المحتملة في المونديال "ستكون شيئًا مذهلًا"، مشيرًا إلى أنه سيعتمد على إحساسه بجاهزيته البدنية قبل اتخاذ القرار النهائي، حيث قال: "أتمنى أن أشارك، أريد أن أكون في أفضل حال بدنيًا، وأن أساهم في نجاح المنتخب إذا استطعت أن أكون جزءًا من المجموعة".

وأضاف ميسي: "سأقيّم وضعي يوميًا عندما أبدأ فترة الإعداد للموسم الجديد مع إنتر ميامي، وسأرى إن كنت قادرًا على تقديم الإضافة المطلوبة للمنتخب، وبعدها سأتخذ قراري".

وأكد صاحب الكرات الذهبية الثماني أن حماسه ما زال كبيرًا لخوض تحدٍ جديد في المونديال، قائلًا: "نحن قادمون من الفوز بالنسخة الماضية، وفرصة الدفاع عن اللقب مجددًا ستكون أمرًا لا يصدق".

واختتم ميسي حديثه بتأكيد عشقه لتمثيل بلاده قائلًا: "اللعب بقميص الأرجنتين هو حلم لا ينتهي، خصوصًا في البطولات الرسمية".