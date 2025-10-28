قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الداخلية تكشف حقيقة ادعاء شخص بالقبض على والده دون وجه حق بالدقهلية
محافظ القاهرة: رفع درجة الاستعداد لمواجهة موسم سقوط الأمطار
الرئيس السيسي يصدق على مبادرة "مصر معاكم" لرعاية القصر من أبناء الشهداء والمصابين
ناشط سياسي يشرح مراحل اتفاق السلام.. وجهود مصر في ترسيخها
الرئيس السيسي يُصدق على مبادرة "مصر معاكم" لرعاية القُصَّر من أبناء الشهداء
زاهي حواس: المتحف المصري الكبير رمز لفخر مصر وجسر يربط بين تراثنا العريق و طموحاتنا
وزارة المالية تطلق 6 عملات تذكارية احتفالًا بافتتاح المتحف المصري الكبير
وضع حجر أساس مشروعين جديدين بالقنطرة غرب باستثمارات 20.5 مليون دولار و4.6 آلاف فرصة عمل
تطعيم لاعبي الأهلي وجهاز الكرة ضد فيروس «A»
أخبار تهمك اليوم.. أسعار الذهب والدولار وتفاصيل حالة الطقس
السعودية وباكستان يتفقان على إطلاق إطار تعاون اقتصادي بين البلدين
إسلام صادق يكشف مفاجأة بشأن مباراتي بيراميدز في الدوري
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
رياضة

شوبير يكشف تفاصيل موقف إمام عاشور

إمام عاشور
إمام عاشور
علا محمد

أعلن الإعلامي أحمد شوبير أن كريم فؤاد، لاعب الأهلي، أصبح جاهزًا للمشاركة، فيما يرفض أحمد جاب الله، المجازفة بـ أحمد رضا، مع خوضه المرحلة الأخيرة من التأهيل.

وقال شوبير عبر إذاعة «أون سبورت إف إم»:"محمد شريف وحسين الشحات لن يلحقا بالسوبر. هذا بالإضافة إلى استمرار معاناة أشرف داري من الإصابة، مع عدم حسم موقف إمام عاشور حتى الآن".

وختم :" شوبير أنه من المستحيل مشاركة إمام عاشور في كأس السوبر، وقد يفكر الأهلي في اصطحاب اللاعب في الإمارات، كناحية نفسية، مع تحسن حالته مؤخرًا من معاناة فيروس A".

حددت إدارة نادي الزمالك يوم 3 نوفمبر موعدًا لسفر بعثة الفريق إلى الإمارات استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس السوبر المحلي التي تضم فرق الأهلي، بيراميدز، وسيراميكا كليوباترا.

ولا يزال النادي يدرس ما إذا كان سيسافر عبر رحلة طيران عادية أو سيقوم بتوفير طائرة خاصة للفريق، إذ يرتبط القرار بالظروف المالية الحالية للنادي.

وفي السياق ذاته، خاطبت إدارة الزمالك اتحاد الكرة المصري للاستفسار عن موقف اللاعب نبيل عماد "دونجا" من السفر مع البعثة والمشاركة في البطولة، بعد الأزمة التي وقعت في النسخة الماضية وأدت إلى احتجازه رفقة عبد الواحد السيد مدير الكرة آنذاك، ومصطفى شلبي.

