شوبير يكشف تفاصيل موقف إمام عاشور

أعلن الإعلامي أحمد شوبير أن كريم فؤاد، لاعب الأهلي، أصبح جاهزًا للمشاركة، فيما يرفض أحمد جاب الله، المجازفة بـ أحمد رضا، مع خوضه المرحلة الأخيرة من التأهيل.

وقال شوبير عبر إذاعة «أون سبورت إف إم»:"محمد شريف وحسين الشحات لن يلحقا بالسوبر. هذا بالإضافة إلى استمرار معاناة أشرف داري من الإصابة، مع عدم حسم موقف إمام عاشور حتى الآن".

وختم :" شوبير أنه من المستحيل مشاركة إمام عاشور في كأس السوبر، وقد يفكر الأهلي في اصطحاب اللاعب في الإمارات، كناحية نفسية، مع تحسن حالته مؤخرًا من معاناة فيروس A".

حددت إدارة نادي الزمالك يوم 3 نوفمبر موعدًا لسفر بعثة الفريق إلى الإمارات استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس السوبر المحلي التي تضم فرق الأهلي، بيراميدز، وسيراميكا كليوباترا.

ولا يزال النادي يدرس ما إذا كان سيسافر عبر رحلة طيران عادية أو سيقوم بتوفير طائرة خاصة للفريق، إذ يرتبط القرار بالظروف المالية الحالية للنادي.

وفي السياق ذاته، خاطبت إدارة الزمالك اتحاد الكرة المصري للاستفسار عن موقف اللاعب نبيل عماد "دونجا" من السفر مع البعثة والمشاركة في البطولة، بعد الأزمة التي وقعت في النسخة الماضية وأدت إلى احتجازه رفقة عبد الواحد السيد مدير الكرة آنذاك، ومصطفى شلبي.