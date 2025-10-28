قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025
"رفضت اكتبله كومنت فضربني".. دعوى طلاق بسبب السوشيال ميديا تهز محكمة الأسرة في سوهاج| القصة الكاملة
اجتماع وزاري لتنفيذ رؤية وطنية لمواجهة تأثير تغير المناخ على الأمن الغذائي
روسيا تطلق نموذجا أوليا لطائرة ركاب مصنعة بمكونات محلية
الدعم السريع قتل أكثر من ألفي مواطن بالفاشر يومي الأحد والاثنين..تفاصيل
تايمز: ألمانيا تستعد لشراء معدات عسكرية ضخمة قادرة على الوصول إلى موسكو
مجزرة .. الدعم السريع يقتل أكثر من 2000 مدني بالفاشر
بعثة فرنسية تبدأ أعمال المسح الأثري والترميمات في منطقة الدير الأثرية بالوادي الجديد
التمثيل التجاري المصري في نيودلهي يبحث فرص التعاون والاستثمار مع كبرى شركات النسيج الهندية
طعن مرتضى منصور ضد وزير الإسكان بسبب سحب أرض الزمالك.. بعد قليل
اصطدمت سيارته بكتلة خرسانية.. مصرع مدير بنك في حادث بالمنوفية
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء.. ومفاجأة في عيار 21
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

إعلامي يزف بشرى سارة لـ جماهير الأهلي بشأن إمام عاشور

باسنتي ناجي

زف الإعلامي أحمد عبد الباسط خبرا سارا لـ جماهير النادي الأهلي بشأن اللاعب إمام عاشور.

وكتب أحمد عبد الباسط عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"الأهلي يعلن تحسن حالة إمام عاشور وإجراءه تحليلًا طبيًّا ‏جديدًا خلال الـ48 ساعة القادمة، للوقوف على درجة تعافيه، وتحديد موعد مشاركته في برنامج التأهيل البدني قبل ‏الانتظام في التدريبات الجماعية".

غموض حول موقف إمام عاشور من المشاركة في السوبر المصري:

وكان قد كشف الإعلامي خالد الغندور، أن إمام عاشور، لاعب وسط النادي الأهلي، خرج رسميًا من حسابات الجهاز الفني بقيادة ييس تروبي، قبل مباراة السوبر المصري المقبلة، نظرًا لعدم جاهزيته البدنية الكاملة وحاجته لمزيد من الوقت لاستكمال برنامجه التأهيلي قبل العودة إلى المباريات.

وأوضح الغندور، خلال تصريحات تلفزيونية، أن إمكانية سفر إمام عاشور مع بعثة الأهلي في حال ضمه ستكون فقط من أجل الدعم المعنوي والمؤازرة لزملائه، مؤكدًا أن مشاركته في اللقاء أمر مستبعد تمامًا.

وأشار إلى أن البرنامج التأهيلي الذي يخضع له اللاعب يسير وفق خطة دقيقة، بدأت بإجراء فحوصات وتحاليل طبية شاملة، تلتها فترة راحة استمرت من يومين إلى ثلاثة أيام في المنزل، قبل أن يبدأ تدريباته داخل صالة الجيم، ومن ثم الانتقال إلى برنامج بدني تدريجي على أرض الملعب تمهيدًا للانضمام إلى التدريبات الجماعية.

ويستعد الأهلي لمواجهة بتروجت مساء الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري الممتاز، وهي المباراة التي يسعى من خلالها الفريق الأحمر لمواصلة انتصاراته واستعادة الصدارة في ظل غياب عدد من عناصره الأساسية.

الضحايا

والد ضحايا جريمة الهرم يفجر مفاجأة في الجنازة: بنتي سليمة لم تتعرض لاعتداء

سعر الذهب عيار 21 اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 28-10-2025

اسعار الذهب اليوم الثلاثاء

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 بمحلات الصاغة

الواقعة

ساعداه في نقل الطفلين.. التحقيق مع صديق المتهم وسائق التوك توك في جريمة الهرم

صورة أرشيفية

التعليم تنفي إلغاء التقييمات الأسبوعية في المدارس العام المقبل

Gmail

اختراق بيانات ضخم.. تأكيد تسريب كلمات مرور لحسابات Gmail ضمن 183 مليون حساب

زلزال

على بعد 867 كيلومترًا | تفاصيل زلزال شمال مرسي مطروح

بن غفير

أمك من حماس.. عضوة بالكنيست الإسرائيلي توبخ بن غفير

علي جمعة

علي جمعة: وسَّع لنا سيدنا النبي أمرَ الحياة لأن الإسلام لكل زمانٍ ومكان وأمرنا بعدم الاختلاف

علي جمعة

علي جمعة: المتطرف يوظف الدين لمصلحته.. ونموذج النبي ﷺ لا يعرف المكر ولا الخداع

الوشم

هل الميكرو بليدين حرام؟.. أمين الإفتاء: جائزة ولا تُشبه الوشم المحرم

وجبات المدرسة للأطفال بتكلفة بسيطة

هل تشتري سيارة الآن؟ خبير ينصح بالانتظار لنهاية العام في هذه الحالة

المستهلك توقف عن الشراء.. خبير يوضح سبب تباطؤ مبيعات سوق السيارات

سبب عدم انخفاض أسعار السيارات المستعملة رغم تراجع الزيرو.. خبير يكشف

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: هتخلفي يعنى هتخلفي!!

