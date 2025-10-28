ناقد رياضي يكشف مفاجآت ترتيب الدوري الإنجليزي..شاهد

كشف الناقد الرياضي خالد طلعت عن ترتيب الدوري الإنجليزي.

ترتيب الدوري الانجليزي:

وكتب خالد طلعت عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"ترتيب الدوري الانجليزي .. بورنموث في المركز التاني وسندرلاند الصاعد الرابع .. ومان سيتي الخامس وليفربول السابع !!"

وإليكم الجدول:

آرسنال يحقق إنجازا تاريخيا بالدوري الإنجليزي

حقق فريق آرسنال إنجازًا تاريخيًا في الدوري الإنجليزي، بعد تغلبه على كريستال بالاس بهدف نظيف يوم الأحد، ضمن منافسات الجولة التاسعة.

وبحسب شبكة “أوبتا”، خاض آرسنال 100 مباراة متتالية في جميع المسابقات دون أن يستقبل ثلاثة أهداف في مباراة واحدة، ليصبح ثاني فريق في الدوري الإنجليزي يحقق هذا الإنجاز، إلى جانب مانشستر يونايتد بين أكتوبر 2016 وأغسطس 2018 (107 مباراة).

هدف إيز ينقذ آرسنال:

ورغم أفضلية أصحاب الأرض في السيطرة والاستحواذ، فإن هدف المباراة الوحيد جاء بتوقيع النجم إيبيريشي إيز في الدقيقة 39.

بهذا الانتصار واصل الجانرز الابتعاد بصدارة جدول الترتيب بعدما رفع رصيده إلى 22 نقطةأما كريستال بالاس، فظل في المركز العاشر برصيد 13 نقطة.

ونجح آرسنال الحفاظ على نظافة شباكه للمرة الخامسة هذا الموسم.