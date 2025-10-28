قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزارة الداخلية تغلق باب التقديم لحج القرعة
أسرار من داخل الهرم.. زاهي حواس يروي لحظات الرهبة والخوف في ظلام الفراعنة
عبد العاطي وكبير مستشاري ترامب يؤكدان أهمية وقف إطلاق النار في السودان
نجم الزمالك السابق ينتقد محمد السيد: ضجة بلا مستوى
في ذكرى رحيله.. طه حسين بين الأدب والدراما وعبقرية أحمد زكي في "الأيام"
ننشر نص دعوات حضور حفل افتتاح المتحف المصري الكبير
ذبحوا طفلاً واستخدموا كفيه للسحر والآثار.. جريمة تهز أسيوط وإحالة القتلة للمفتي
الاحتلال يصادق على بناء 2000 وحدة استيطانية في الضفة الغربية
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025
"رفضت اكتبله كومنت فضربني".. دعوى طلاق بسبب السوشيال ميديا تهز محكمة الأسرة في سوهاج| القصة الكاملة
اجتماع وزاري لتنفيذ رؤية وطنية لمواجهة تأثير تغير المناخ على الأمن الغذائي
روسيا تطلق نموذجا أوليا لطائرة ركاب مصنعة بمكونات محلية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

ناقد رياضي يكشف مفاجآت ترتيب الدوري الإنجليزي..شاهد

الدوري الانجليزي
الدوري الانجليزي
باسنتي ناجي

كشف الناقد الرياضي خالد طلعت عن ترتيب الدوري الإنجليزي.

ترتيب الدوري الانجليزي:

وكتب خالد طلعت عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"ترتيب الدوري الانجليزي .. بورنموث في المركز التاني وسندرلاند الصاعد الرابع .. ومان سيتي الخامس وليفربول السابع !!"

وإليكم الجدول:

آرسنال يحقق إنجازا تاريخيا بالدوري الإنجليزي

حقق فريق آرسنال إنجازًا تاريخيًا في الدوري الإنجليزي، بعد تغلبه على كريستال بالاس بهدف نظيف يوم الأحد، ضمن منافسات الجولة التاسعة.

وبحسب شبكة “أوبتا”، خاض آرسنال 100 مباراة متتالية في جميع المسابقات دون أن يستقبل ثلاثة أهداف في مباراة واحدة، ليصبح ثاني فريق في الدوري الإنجليزي يحقق هذا الإنجاز، إلى جانب مانشستر يونايتد بين أكتوبر 2016 وأغسطس 2018 (107 مباراة).

هدف إيز ينقذ آرسنال:

ورغم أفضلية أصحاب الأرض في السيطرة والاستحواذ، فإن هدف المباراة الوحيد جاء بتوقيع النجم إيبيريشي إيز في الدقيقة 39.

بهذا الانتصار واصل الجانرز الابتعاد بصدارة جدول الترتيب بعدما رفع رصيده إلى 22 نقطةأما كريستال بالاس، فظل في المركز العاشر برصيد 13 نقطة.

ونجح آرسنال  الحفاظ على نظافة شباكه للمرة الخامسة هذا الموسم.

الدوري الانجليزي خالد طلعت جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

الضحايا

والد ضحايا جريمة الهرم يفجر مفاجأة في الجنازة: بنتي سليمة لم تتعرض لاعتداء

سعر الذهب عيار 21 اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 28-10-2025

اسعار الذهب اليوم الثلاثاء

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 بمحلات الصاغة

الواقعة

ساعداه في نقل الطفلين.. التحقيق مع صديق المتهم وسائق التوك توك في جريمة الهرم

صورة أرشيفية

التعليم تنفي إلغاء التقييمات الأسبوعية في المدارس العام المقبل

Gmail

اختراق بيانات ضخم.. تأكيد تسريب كلمات مرور لحسابات Gmail ضمن 183 مليون حساب

زلزال

على بعد 867 كيلومترًا | تفاصيل زلزال شمال مرسي مطروح

بن غفير

أمك من حماس.. عضوة بالكنيست الإسرائيلي توبخ بن غفير

رسامة شمامسة جدد

رسامة 153 شماسا بكنيسة مارمينا والبابا كيرلس بأسوان على يد الأنبا بيشوي|صور

الأنبا مرقس وليم

مطران إيبارشية القوصية للأقباط الكاثوليك يفتتح معرض راهبات المحبة بالقوصية

جانب من الاختبارات

مواصلة اختبارات المتقدمين للعمل في مهنة "حداد مسلح" الخليج

بالصور

وجبات المدرسة للأطفال بتكلفة بسيطة

هل تشتري سيارة الآن؟ خبير ينصح بالانتظار لنهاية العام في هذه الحالة

المستهلك توقف عن الشراء.. خبير يوضح سبب تباطؤ مبيعات سوق السيارات

سبب عدم انخفاض أسعار السيارات المستعملة رغم تراجع الزيرو.. خبير يكشف

السنوار

شاهد.. الاحتلال الإسرائيلي يبث فيديو جديد للسنوار في غزة

