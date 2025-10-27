قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حاكم دارفور: ندعو إلى تحقيق مستقل في انتهاكات ومجازر ميليشيا الدعم السريع بالفاشر
الزمالك يستخرج تأشيرة سفر دونجا للإمارات‏ للمشاركة في السوبر المصري
أجواء باردة وأمطار منتظرة.. تفاصيل حالة طقس الإثنين 27 أكتوبر 2025 بالمحافظات
شاب مكافح.. محمد سلام يرزق بخمسة توائم فى مسلسل كارثة طبيعية
سقوط سائق الشيشة بالإسكندرية.. الداخلية تكشف تفاصيل الواقعة
شبكة أطباء السودان: ميليشيا الدعم السريع اقتحمت المستشفيات والمرافق الطبية بالفاشر
رسميا.. فتح السوق الفنزويلي أمام صادرات مصر من الرمان
إيهاب الكومى يكشف مفاجأة وينشر خطابا رسميا بشأن عقوبة ثلاثي الزمالك
هل يدفع الطلاب والأهالي تكاليف تصوير امتحانات شهر أكتوبر؟| التعليم تحسم الجدل
PAFIX 2025.. القاهرة تحتضن معرض الشمول المالي الرقمي ومؤتمر التكنولوجيا المالية 16 نوفمبر
قبل دخول الشتاء.. تفاوت كبير فى أسعار الأسماك
الصحة: إنقاذ ناجح لسائحة إسبانية أصيبت داخل هرم سنفرو المنحني بدهشور
رياضة

آرسنال يحقق إنجازا تاريخيا بالدوري الإنجليزي

حقق فريق آرسنال إنجازًا تاريخيًا في الدوري الإنجليزي، بعد تغلبه على كريستال بالاس بهدف نظيف، أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة التاسعة.

وبحسب شبكة “أوبتا”، خاض آرسنال 100 مباراة متتالية في جميع المسابقات دون أن يستقبل ثلاثة أهداف في مباراة واحدة، ليصبح ثاني فريق في الدوري الإنجليزي يحقق هذا الإنجاز، إلى جانب مانشستر يونايتد بين أكتوبر 2016 وأغسطس 2018 (107 مباراة).

هدف إيز ينقذ آرسنال

ورغم أفضلية أصحاب الأرض في السيطرة والاستحواذ، فإن هدف المباراة الوحيد جاء بتوقيع النجم إيبيريشي إيز في الدقيقة 39.

بهذا الانتصار واصل الجانرز الابتعاد بصدارة جدول الترتيب بعدما رفع رصيده إلى 22 نقطةأما كريستال بالاس، فظل في المركز العاشر برصيد 13 نقطة.

ونجح آرسنال  الحفاظ على نظافة شباكه للمرة الخامسة هذا الموسم.

