الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

الدوري الإسباني.. أتلتيكو مدريد يستهدف اقتحام المربع الذهبي أمام بيتيس

أتلتيكو مدريد
أتلتيكو مدريد

يحل فريق أتلتيكو مدريد ضيفًا ثقيلًا على ريال بيتيس، اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الإسباني.

ويتنطلق مباراة أتلتيكو مدريد وريال بيتيس في الحادية عشرة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب “لا كارتوخا”.

أتلتيكو مدريد ضد ريال بيتيس

ويستهدف أتلتيكو مدريد بقيادة مدربه الأرجنتيني دييجو سيميوني، تحقيق انتصاره الثاني على التوالي أمام ريال بيتيس واقتحام المربع الذهبي.

ويحتل أتلتيكو مدريد المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 16 نقطة، متفوقًا بفارق الأهداف فقط عن ريال بيتيس صاحب المركز السادس.

في المقابل، يتسلح ريال بيتيس بقيادة مدربه مانويل بيليجريني بعاملي الأرض لاستعادة نغمة الانتصارات بإسقاط الروخي بلانكوس.

وكان ريال بيتيس تعادل مع فياريال بهدفين لمثلهما في الجولة الماضية من الدوري الإسباني.

أتلتيكو مدريد ريال بيتيس الدوري الإسباني

