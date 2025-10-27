قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

تعرف على تصنيف الفرق الـ16 المتأهلة لدوري المجموعات في كأس الكونفيدرالية

الكونفدرالية
الكونفدرالية
باسنتي ناجي

كشف الناقد الرياضي خالد طلعت عن تصنيف الفرق الـ16 التي تأهلت لدوري المجموعات في كأس الكونفيدرالية.

وكتب خالد طلعت عبر صفحتة علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"تصنيف الفرق الـ16 اللي تأهلت لدوري المجموعات في كأس الكونفيدرالية :

- التصنيف الأول : الزمالك - الوداد المغربي - اتحاد العاصمة الجزائري - شباب بلوزداد الجزائري

- التصنيف الثاني : ستيلينبوش الجنوب أفريقي - المصري - دجوليبا المالي - مانياما يونيون الكونغولي

- التصنيف الثالث : كايزر تشيفز الجنوب أفريقي - أوتوهو الكونغولي

الفرق الستة الباقون كلهم ملهمش تصنيف وملهمش أي نقاط في التصنيف لأنهم موصلوش دوري المجموعات في دوري الابطال ولا كاس الكونفيدرالية في أخر 5 سنين

وهي أولمبيك أسفي المغرب - عزام التنزاني - بلاك ستارز التنزاني - زيسكو يونايتد الزامبي - سان بيدرو الايفواري - نيروبي يونايتد الكيني".

 

النجم الساحلي يودّع الكونفدرالية بركلات الترجيح أمام نيروبي يونايتد الكيني:

وكان قد ودّع فريق النجم الساحلي التونسي، منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية؛ بعد خسارته أمام نيروبي يونايتد الكيني بركلات الترجيح، في اللقاء الذي جمعهما اليوم الأحد ضمن إياب دور الـ 32 من البطولة.

وبالرغم من فوز النجم الساحلي في مباراة الإياب بهدفين دون رد؛ إلا أن الفريق التونسي كان قد خسر بنتيجة مماثلة في لقاء الذهاب بكينيا، ليتعادل الفريقان في مجموع المباراتين (2-2)، ويتم اللجوء إلى ركلات الترجيح التي حسمها الفريق الكيني بنتيجة 7-6.

وسجل هدفي النجم الساحلي كل من محمد ريان عنان في الدقيقة 49، وغفران نوالي في الدقيقة +90.

يُذكر أن فريقي ستيلينبوش وكايزر تشيفز تأهلا في وقت سابق اليوم إلى دور المجموعات من البطولة.

