الزمالك يستخرج تأشيرة سفر دونجا للإمارات‏ للمشاركة في السوبر المصري
أجواء باردة وأمطار منتظرة.. تفاصيل حالة طقس الإثنين 27 أكتوبر 2025 بالمحافظات
شاب مكافح.. محمد سلام يرزق بخمسة توائم فى مسلسل كارثة طبيعية
سقوط سائق الشيشة بالإسكندرية.. الداخلية تكشف تفاصيل الواقعة
شبكة أطباء السودان: ميليشيا الدعم السريع اقتحمت المستشفيات والمرافق الطبية بالفاشر
رسميا.. فتح السوق الفنزويلي أمام صادرات مصر من الرمان
إيهاب الكومى يكشف مفاجأة وينشر خطابا رسميا بشأن عقوبة ثلاثي الزمالك
هل يدفع الطلاب والأهالي تكاليف تصوير امتحانات شهر أكتوبر؟| التعليم تحسم الجدل
PAFIX 2025.. القاهرة تحتضن معرض الشمول المالي الرقمي ومؤتمر التكنولوجيا المالية 16 نوفمبر
قبل دخول الشتاء.. تفاوت كبير فى أسعار الأسماك
الصحة: إنقاذ ناجح لسائحة إسبانية أصيبت داخل هرم سنفرو المنحني بدهشور
مسؤول في السلطة الفلسطينية: لا يوجد حتى الآن توافق على رئاسة لجنة إدارة غزة مع حماس
رياضة

إبراهيم عبد الجواد يعلق على بيان جون إدوارد ..تفاصيل

جون ادوارد
جون ادوارد
باسنتي ناجي

علق الإعلامي إبراهيم عبد الجواد علي بيان جون إدوارد ضد إدارة نادي الزمالك.

وكتب إبراهيم عبد الجواد عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"جمهور الزمالك المظلوم وسط اللي بيحصل، غريب وفيه تلقيح ضد مجلس الإدارة ".

رضا عبد العال: بيزيرا الحسنة الوحيدة في تجربة جون إدوارد مع الزمالك

فتحَ رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق، النار على مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب ، وكذلك المدير الرياضي جون إدوارد ، وذلك بعد هتافات الجماهير البيضاء ضد الأخير خلال مباراة ديكيداها الصومالي.

وفاز الزمالك على ديكيداها الصومالي بهدف نظيف سجله التونسي سيف الدين الجزيري من ركلة جزاء ليتأهل الأبيض إلى دور الستة عشر "المجموعات" من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية ، مستفيداً من فوزه ذهاباً بسداسية نظيفة.

وقال رضا عبد العال في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي محمد فاروق ، عبر فضائية TeN:

آداء الزمالك أمام ديكيداها كان متواضعاً للغاية رغم ضعف مستوى الفريق المنافس ، والأبيض تحت قيادة المدرب يانيك فيريرا من سيء إلى أسوأ ، وهذا ما أكدته منذ توليه المسؤولية الفنية للفريق.

وأضاف: جون إدوارد المدير الرياضي للزمالك يتحمل الجزء الأكبر من سوء أداء الفريق بسبب عناده وإصراره على استمرار يانيك فيريرا في منصبه كمدير فني ، ومجلس الإدارة ليس له دور ، وغير قادر على اتخاذ قرار بإقالة الجهاز الفني ، وهذا الأمر لم آره من قبل في أي نادِ آخر

وتابع: أسلوب لعب يانيك فيريرا " قضى" على صفقات الزمالك الجديدة ، ولم يظهر أي منهم سوى البرازيلي خوان ألفينا بيزيرا نظراً لموهبته الفنية الكبيرة ، وهو الحسنة الوحيدة في تجربة جون إدوارد مع الزمالك حتى الآن.

جون ادوارد الاهلي الزمالك

