قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسرار من داخل الهرم.. زاهي حواس يروي لحظات الرهبة والخوف في ظلام الفراعنة
عبد العاطي وكبير مستشاري ترامب يؤكدان أهمية وقف إطلاق النار في السودان
نجم الزمالك السابق ينتقد محمد السيد: ضجة بلا مستوى
في ذكرى رحيله.. طه حسين بين الأدب والدراما وعبقرية أحمد زكي في "الأيام"
ننشر نص دعوات حضور حفل افتتاح المتحف المصري الكبير
ذبحوا طفلاً واستخدموا كفيه للسحر والآثار.. جريمة تهز أسيوط وإحالة القتلة للمفتي
الاحتلال يصادق على بناء 2000 وحدة استيطانية في الضفة الغربية
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025
"رفضت اكتبله كومنت فضربني".. دعوى طلاق بسبب السوشيال ميديا تهز محكمة الأسرة في سوهاج| القصة الكاملة
اجتماع وزاري لتنفيذ رؤية وطنية لمواجهة تأثير تغير المناخ على الأمن الغذائي
روسيا تطلق نموذجا أوليا لطائرة ركاب مصنعة بمكونات محلية
الدعم السريع قتل أكثر من ألفي مواطن بالفاشر يومي الأحد والاثنين..تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الزمالك يتراجع للمركز الخامس في جدول الدوري.. تفاصيل

خالد طلعت
خالد طلعت
باسنتي ناجي

كشف الناقد الرياضي خالدطلعت  عن تراجع الزمالك بجدول الدوري المصري.

تراجع الزمالك:

وكتب خالد طلعت عبرعلى موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :" الزمالك يواصل التراجع ويصل الى المركز الخامس في جدول الدوري عقب فوز وادي دجلة على الاتحاد".

إليكم الجدول:

 

 بيراميدز الأقرب للسوبر:

وكان قد أكد وليد صلاح عبداللطيف نجم نادي الزمالك السابق أن البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم لا يصلح نهائياً لقيادة الأبيض في المرحلة المقبلة، وكان لابد من رحيله منذ فترة طويلة.

وقال وليد عبداللطيف في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي محمد فاروق عبر فضائية TeN: علامة استفهام كبيرة حول إصرار جون إدوارد المدير الرياضي لنادي الزمالك على استمرار يانيك فيريرا في منصبه كمدير فني للفريق ، والدخول في مسألة عناد مع الجماهير ، وهو ما دفعهم إلى الهجوم عليه والهتاف ضده خلال مباراة ديكيداها الصومالي الماضية في إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وأضاف: الزمالك فقد العديد من النقاط السهلة هذا الموسم بسبب أسلوب لعب يانيك فيريرا الغير مقنع، واستبعاده لبعض اللاعبين بدون مبرر ، وكان لابد من اتخاذ قرار بإقالته منذ فترة طويلة لكن مجلس الإدارة في حالة لا يرثى لها ، وترك كافة الصلاحيات للمدير الرياضي.

وتابع: بطولة كأس السوبر المصري المقبلة بالإمارات خارج التوقعات، لكن على الورق ووفقاً لآداء الأندية الأربعة في الفترة الأخيرة ، فإن بيراميدز هو الأوفر حظاً للتتويج باللقب نظراً للحالة المعنوية المرتفعة للاعبيه بعد التتويج بكأس السوبر الإفريقي على حساب نهضة بركان المغربي.

خالد طلعت الاهلي الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الضحايا

والد ضحايا جريمة الهرم يفجر مفاجأة في الجنازة: بنتي سليمة لم تتعرض لاعتداء

سعر الذهب عيار 21 اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 28-10-2025

اسعار الذهب اليوم الثلاثاء

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 بمحلات الصاغة

الواقعة

ساعداه في نقل الطفلين.. التحقيق مع صديق المتهم وسائق التوك توك في جريمة الهرم

صورة أرشيفية

التعليم تنفي إلغاء التقييمات الأسبوعية في المدارس العام المقبل

Gmail

اختراق بيانات ضخم.. تأكيد تسريب كلمات مرور لحسابات Gmail ضمن 183 مليون حساب

زلزال

على بعد 867 كيلومترًا | تفاصيل زلزال شمال مرسي مطروح

بن غفير

أمك من حماس.. عضوة بالكنيست الإسرائيلي توبخ بن غفير

ترشيحاتنا

عز الدين ذو الفقار مع فاتن حمامة

فى ذكراه.. قصة زواج عز الدين ذو الفقار من فاتن حمامة

نجوم الفن

نجوم الفن والغناء يكشفون كواليس مشاركتهم في ذكرى نصر أكتوبر مع منى الشاذلي

الفنان أحمد داود

أحمد داود يشارك في السباق الرمضاني 2026

بالصور

وجبات المدرسة للأطفال بتكلفة بسيطة

وجبات المدرسة للأطفال بتكلفة بسيطة
وجبات المدرسة للأطفال بتكلفة بسيطة
وجبات المدرسة للأطفال بتكلفة بسيطة

هل تشتري سيارة الآن؟ خبير ينصح بالانتظار لنهاية العام في هذه الحالة

شراء سيارة
شراء سيارة
شراء سيارة

المستهلك توقف عن الشراء.. خبير يوضح سبب تباطؤ مبيعات سوق السيارات

السيارات
السيارات
السيارات

سبب عدم انخفاض أسعار السيارات المستعملة رغم تراجع الزيرو.. خبير يكشف

السيارات المستعملة
السيارات المستعملة
السيارات المستعملة

فيديو

السنوار

شاهد.. الاحتلال الإسرائيلي يبث فيديو جديد للسنوار في غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: هتخلفي يعنى هتخلفي!!

المزيد