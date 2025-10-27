مفيش هبوط..تعليق ناري من خالد طلعت علي جدول ترتيب الدوري

علق الناقد الرياضي خالد طلعت علي جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.
وكتب خالد طلعت:
الاسماعيلي في المركز الأخير.. والاتحاد في المركز ١٩ .. شكلها كده مفيش هبوط السنه دي كمان والدوري الموسم الجاي ٣٥ فريق
وجاء جدول ترتيب دوري نايل حتى الآن على النحو التالي:
1. سيراميكا كليوباترا – 23 نقطة
2. الأهلي – 21 نقطة
3. المصري – 19 نقطة
4. الزمالك – 18 نقطة
5. إنبي – 18 نقطة
6. بيراميدز – 17 نقطة
7. وادي دجلة – 16 نقطة
8. زد – 16 نقطة
9. سموحة – 15 نقطة
10. غزل المحلة – 15 نقطة
11. مودرن سبورت – 15 نقطة
12. البنك الأهلي – 14 نقطة
13. بتروجيت – 14 نقطة
14. الجونة – 12 نقطة
15. الحدود – 12 نقاط
16. طلائع الجيش – 10 نقاط
17. المقاولون العرب – 9 نقاط
18. فاركو – 9 نقاط
19. الاتحاد السكندري – 8 نقاط
20. كهرباء الإسماعيلية – 8 نقاط
21. الإسماعيلي – 7 نقاط.