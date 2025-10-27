قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

مفيش هبوط..تعليق ناري من خالد طلعت علي جدول ترتيب الدوري

خالد طلعت
خالد طلعت
ميرنا محمود

علق الناقد الرياضي خالد طلعت علي جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.
 


وكتب خالد طلعت:
الاسماعيلي في المركز الأخير.. والاتحاد في المركز ١٩ .. شكلها كده مفيش هبوط السنه دي كمان والدوري الموسم الجاي ٣٥ فريق
 


وجاء جدول ترتيب دوري نايل حتى الآن على النحو التالي:

1. سيراميكا كليوباترا – 23 نقطة

2. الأهلي – 21 نقطة

3. المصري – 19 نقطة

4. الزمالك – 18 نقطة

5. إنبي – 18 نقطة

6. بيراميدز – 17 نقطة

7. وادي دجلة – 16 نقطة

8. زد – 16 نقطة

9. سموحة – 15 نقطة

10. غزل المحلة – 15 نقطة

11. مودرن سبورت – 15 نقطة

12. البنك الأهلي – 14 نقطة

13. بتروجيت – 14 نقطة

14. الجونة – 12 نقطة

15. الحدود – 12 نقاط

16. طلائع الجيش – 10 نقاط

17. المقاولون العرب – 9 نقاط

18. فاركو – 9 نقاط

19. الاتحاد السكندري – 8 نقاط

20. كهرباء الإسماعيلية – 8 نقاط

21. الإسماعيلي – 7 نقاط.


 

خالد طلعت جدول ترتيب الدوري الدوري الممتاز تصريحات خالد طلعت

ماذا يحدث لجسمك عند تناول 3 بيضات يوميًا… حقائق علمية مذهلة

إيهاب فهمي ووفاء مكي أبرز الحضور لعزاء شقيق فريدة سيف النصر

الطبخ المستدام ودوره في حماية البيئة

أخبار السيارات| بورش تخسر 99% من أرباحها.. وأسعار سوزوكي فرونكس 2026 في السعودية

