تشكيل الاتحاد السكندري ضد وادي دجلة في الدوري المصري

أعلن الجهاز الفنى الأول لكرة القدم بنادي الإتحاد السكندري تحت قيادة تامر مصطفي المدير الفنى ،عن تشكيله فريقه لمواجهة وادي دجلة والمقرر إنطلاقها بعد قليل.

ويستضيف الإتحاد السكندري نظيره وادي دجلة فى تمام الساعة الثامنة على إستاد الإسكندرية فى الجولة الـ12، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل الإتحاد السكندري على نحو التالى:

"صبحي سليمان، مصطفى إبراهيم، محمود شبانة، عمرو صالح، فادي فريد، عبد الغني محمد، أبو بكر ليادي، عبد الرحمن بودي، سافيولا إيساس، فافور أكريم، كناريا".

على مقاعد البدلاء:

"محمود علاء، ناصر ناصر، محمد سامي، جون إيبوكا، نور علاء، أحمد عيد عبد النبي، إسلام سمير، مؤمن شريف، المنشاوي".