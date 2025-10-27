تشكيل وادي دجلة ضد الإتحاد السكندري فى الدوري المصري .. تعرف عليه

أعلن الجهاز الفنى الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة تحت قيادة محمد الشيخ المدير الفنى عن تشكيله فريقه لمواجهة الإتحاد السكندري والتى ستقام بعد قليل فى دوري نايل.

ويحل وادي دجلة ضيفاً ثقيلاً على حساب الإتحاد السكندري بعد قليل فى تمام الساعة الثامنة مساءً علي ملعب إستاد الإسكندرية فى الجولة الـ12، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.



وجاء تشكيل وادي دجلة:

"عمرو، عدلي، سيف، رضا، أيمن، كانو، عبد العاطي، ميس، فرانك، دياسطي، يوسف".

وعلى مقاعد البدلاء: "حطاب، دحروج، حسين، زيزو، عبد الرحيم، رجب، بهنسي، فاروق، الشيمي".