محمد الشناوي يعود للتدريبات الجماعية مع لاعبي الأهلي

أستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته عصر اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمباراة بتروجت، ‏التي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة القادمة من بطولة الدوري الممتاز.‏

عاد الفريق للتدريبات بعد الراحة التي حصل عليها لمدة 24 ساعة، عقب الفوز على إيجل نوار البوروندي، في اللقاء ‏الذي جمع الفريقين مساء السبت، في إياب دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا.‏

وخلال المران أدى اللاعبون مجموعة من التدريبات البدنية في الجيم، قبل استكمال فقرات التدريب في الملعب، بينما انتظم محمد الشناوي كابتن ‏الفريق في التدريبات الجماعية، بعد غيابه عن مباراة إيجل نوار بسبب الإجهاد ومعاناته من نزلة برد.