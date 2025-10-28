تامر عبد الحميد: محمد السيد لم يقدم أي مردود يستحق هذه الضجة

اعتبر تامر عبد الحميد، نائب المدير الفني لقطاع الناشئين بنادي الزمالك، أن محمد السيد، لاعب الزمالك السابق، لم يقدم المردود الذي يستحق عليه الضجة المعمولة عليه حاليًا.

وقال تامر عبد الحميد، خلال لقاء من داخل نادي الزمالك، مع الإعلامي محمد طارق أضا، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «محمد السيد لم يقدم المستوى المطلوب منه حتى الآن ويانيك فيريرا لم يعتمد عليه على سبيل المثال في 4 أو 5 مباريات».

وأردف قائلًا: «وهناك هالة معمولة على اللاعب وهو لم يقدم أي مردود حتى الآن يستحق هذه الضجة».

وتابع قائلًا: «الزمالك خيره على الجميع ويستحق التضحية من محمد السيد، ورحيله عن الزمالك بهذه الطريقة إن حدثت سيكون أن اللاعب باع النادي»، حسب تعبيره.