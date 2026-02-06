الزمالك يعلن قائمة مواجهة زيسكو الزامبي في الكونفدرالية

استقر الجهاز الفني لنادي الزمالك على قائمة الفريق التي ستخوض مواجهة زيسكو الزامبي، المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، في لقاء يسعى خلاله الفريق الأبيض لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز فرصه في البطولة القارية.





وشهدت القائمة تواجد عدد كبير من العناصر الأساسية إلى جانب بعض الأسماء الشابة، في إطار رغبة الجهاز الفني في الحفاظ على التوازن بين الخبرة والحيوية داخل الملعب، خاصة أن المباراة تُعد واحدة من المواجهات المهمة في مشوار الزمالك بالبطولة.

حراسة المرمى.. صبحي يقود الثلاثي

ضم الزمالك في مركز حراسة المرمى كلًا من: محمد صبحي، إلى جانب مهدي سليمان ومحمود الشناوي، ليعكس ذلك جاهزية الفريق على مستوى هذا المركز، وتوفر أكثر من خيار أمام الجهاز الفني وفقًا لظروف اللقاء.



خط الدفاع.. تواجد الونش وعبد المجيد

وفي خط الدفاع، جاءت القائمة قوية بوجود: أحمد خضري، محمود حمدي “الونش”، حسام عبد المجيد، محمد إسماعيل، السيد أسامة، محمد إبراهيم، بالإضافة إلى بارون أوشينج، وهو ما يمنح الزمالك مرونة كبيرة في اختيار التشكيل المناسب سواء بطريقة لعب دفاعية أو هجومية.

خط الوسط.. مزيج بين الشباب والخبرة



أما خط الوسط فشهد تواجد: محمد شحاتة، محمد السيد، يوسف وائل “فرنسي”، محمد حمد، أحمد عبد الرحيم “إيشو”، أحمد حمدي، آدم كايد وأحمد شريف، وهي أسماء توفر حلولًا متعددة في الاستحواذ وصناعة اللعب والضغط.



خط الهجوم.. منسي والدباغ في المقدمة

ويقود هجوم الزمالك في هذه المباراة الثنائي: ناصر منسي وعدي الدباغ، حيث يعتمد الفريق على قدراتهما في إنهاء الهجمات واستغلال أنصاف الفرص، خاصة أمام الفرق الأفريقية التي تتميز بالقوة البدنية والسرعة



