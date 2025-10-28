ريال مدريد يعلن خضوع كارفاخال لجراحة في الركبة بعد إصابته أمام برشلونة

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، عن إصابة مدافعه داني كارفاخال بخلع في مفصل الركبة اليمنى، تعرض لها خلال مشاركته في مباراة الكلاسيكو أمام برشلونة.

وشارك كارفاخال كبديل في الدقيقة 72 من اللقاء الذي انتهى بفوز ريال مدريد 2-1 على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني، وذلك بعد عودته مؤخرًا من إصابة عضلية أبعدته لأسابيع عن الملاعب.

وأوضح النادي الملكي في بيان رسمي عبر حسابه على منصة إكس أن الفحوصات الطبية التي أجريت للاعب كشفت عن إصابته بخلع في مفصل الركبة اليمنى، مشيرًا إلى أنه سيخضع لجراحة تنظير المفصل خلال الفترة المقبلة.

وكان كارفاخال قد عاد إلى التدريبات الجماعية قبل أيام قليلة فقط، بعد تعافيه من إصابة عضلية تعرض لها خلال ديربي مدريد أمام أتلتيكو في 27 سبتمبر الماضي، حيث غاب منذ ذلك الحين عن المباريات، قبل أن تتجدد معاناته بإصابة جديدة قد تبعده مجددًا عن الملاعب.