وزارة الداخلية تغلق باب التقديم لحج القرعة
أسرار من داخل الهرم.. زاهي حواس يروي لحظات الرهبة والخوف في ظلام الفراعنة
عبد العاطي وكبير مستشاري ترامب يؤكدان أهمية وقف إطلاق النار في السودان
نجم الزمالك السابق ينتقد محمد السيد: ضجة بلا مستوى
في ذكرى رحيله.. طه حسين بين الأدب والدراما وعبقرية أحمد زكي في "الأيام"
ننشر نص دعوات حضور حفل افتتاح المتحف المصري الكبير
ذبحوا طفلاً واستخدموا كفيه للسحر والآثار.. جريمة تهز أسيوط وإحالة القتلة للمفتي
الاحتلال يصادق على بناء 2000 وحدة استيطانية في الضفة الغربية
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025
"رفضت اكتبله كومنت فضربني".. دعوى طلاق بسبب السوشيال ميديا تهز محكمة الأسرة في سوهاج| القصة الكاملة
اجتماع وزاري لتنفيذ رؤية وطنية لمواجهة تأثير تغير المناخ على الأمن الغذائي
روسيا تطلق نموذجا أوليا لطائرة ركاب مصنعة بمكونات محلية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

ريال مدريد يعلن خضوع كارفاخال لجراحة في الركبة بعد إصابته أمام برشلونة

كارفخال
كارفخال
إسراء أشرف

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، عن إصابة مدافعه داني كارفاخال بخلع في مفصل الركبة اليمنى، تعرض لها خلال مشاركته في مباراة الكلاسيكو أمام برشلونة.

وشارك كارفاخال كبديل في الدقيقة 72 من اللقاء الذي انتهى بفوز ريال مدريد 2-1 على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني، وذلك بعد عودته مؤخرًا من إصابة عضلية أبعدته لأسابيع عن الملاعب.

وأوضح النادي الملكي في بيان رسمي عبر حسابه على منصة إكس أن الفحوصات الطبية التي أجريت للاعب كشفت عن إصابته بخلع في مفصل الركبة اليمنى، مشيرًا إلى أنه سيخضع لجراحة تنظير المفصل خلال الفترة المقبلة.

وكان كارفاخال قد عاد إلى التدريبات الجماعية قبل أيام قليلة فقط، بعد تعافيه من إصابة عضلية تعرض لها خلال ديربي مدريد أمام أتلتيكو في 27 سبتمبر الماضي، حيث غاب منذ ذلك الحين عن المباريات، قبل أن تتجدد معاناته بإصابة جديدة قد تبعده مجددًا عن الملاعب.

ريال مدريد كارفخال إصابة كارفخال برشلونة الكلاسيكو

الضحايا

والد ضحايا جريمة الهرم يفجر مفاجأة في الجنازة: بنتي سليمة لم تتعرض لاعتداء

سعر الذهب عيار 21 اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 28-10-2025

اسعار الذهب اليوم الثلاثاء

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 بمحلات الصاغة

الواقعة

ساعداه في نقل الطفلين.. التحقيق مع صديق المتهم وسائق التوك توك في جريمة الهرم

صورة أرشيفية

التعليم تنفي إلغاء التقييمات الأسبوعية في المدارس العام المقبل

Gmail

اختراق بيانات ضخم.. تأكيد تسريب كلمات مرور لحسابات Gmail ضمن 183 مليون حساب

زلزال

على بعد 867 كيلومترًا | تفاصيل زلزال شمال مرسي مطروح

بن غفير

أمك من حماس.. عضوة بالكنيست الإسرائيلي توبخ بن غفير

رسامة شمامسة جدد

رسامة 153 شماسا بكنيسة مارمينا والبابا كيرلس بأسوان على يد الأنبا بيشوي|صور

الأنبا مرقس وليم

مطران إيبارشية القوصية للأقباط الكاثوليك يفتتح معرض راهبات المحبة بالقوصية

جانب من الاختبارات

مواصلة اختبارات المتقدمين للعمل في مهنة "حداد مسلح" الخليج

وجبات المدرسة للأطفال بتكلفة بسيطة

هل تشتري سيارة الآن؟ خبير ينصح بالانتظار لنهاية العام في هذه الحالة

المستهلك توقف عن الشراء.. خبير يوضح سبب تباطؤ مبيعات سوق السيارات

سبب عدم انخفاض أسعار السيارات المستعملة رغم تراجع الزيرو.. خبير يكشف

السنوار

شاهد.. الاحتلال الإسرائيلي يبث فيديو جديد للسنوار في غزة

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: هتخلفي يعنى هتخلفي!!

