غموض حول موقف إمام عاشور من المشاركة في السوبر المصري

كشف الإعلامي خالد الغندور، أن إمام عاشور، لاعب وسط النادي الأهلي، خرج رسميًا من حسابات الجهاز الفني بقيادة ييس تروبي، قبل مباراة السوبر المصري المقبلة، نظرًا لعدم جاهزيته البدنية الكاملة وحاجته لمزيد من الوقت لاستكمال برنامجه التأهيلي قبل العودة إلى المباريات.

وأوضح الغندور، خلال تصريحات تلفزيونية، أن إمكانية سفر إمام عاشور مع بعثة الأهلي في حال ضمه ستكون فقط من أجل الدعم المعنوي والمؤازرة لزملائه، مؤكدًا أن مشاركته في اللقاء أمر مستبعد تمامًا.

وأشار إلى أن البرنامج التأهيلي الذي يخضع له اللاعب يسير وفق خطة دقيقة، بدأت بإجراء فحوصات وتحاليل طبية شاملة، تلتها فترة راحة استمرت من يومين إلى ثلاثة أيام في المنزل، قبل أن يبدأ تدريباته داخل صالة الجيم، ومن ثم الانتقال إلى برنامج بدني تدريجي على أرض الملعب تمهيدًا للانضمام إلى التدريبات الجماعية.

ويستعد الأهلي لمواجهة بتروجت مساء الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري الممتاز، وهي المباراة التي يسعى من خلالها الفريق الأحمر لمواصلة انتصاراته واستعادة الصدارة في ظل غياب عدد من عناصره الأساسية.