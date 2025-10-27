سيف زاهر يزف بشرى لجمهور النادي الأهلي

زف الإعلامي سيف زاهر، بشرى لجمهور النادي الأهلي، بشأن اللاعب إمام عاشور.

وقال سيف زاهر في تصريحات تلفزيونية: “إمام عاشور سيعود للأهلي ان شاء الله في خلال يومين او ثلاثه ايام بعد إجراء بعض الإشاعات وبعد السوبر المصري ممكن نشوف إمام عاشور في الملعب بشكل تدريجي ونتمني له الشفاء العاجل والعودة قريباً”.

وأكد الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن إمام عاشور، لاعب الفريق سوف يجري تحليلًا طبيًّا ‏جديدًا خلال الـ48 ساعة القادمة، للوقوف على درجة تعافيه، ولتحديد موعد مشاركته في برنامج التأهيل البدني قبل ‏الانتظام في التدريبات الجماعية.‏

وأوضح أن اللاعب خضع لتحاليل دقيقة خلال الساعات الماضية، وأظهرت تحسنًا كبيرًا في حالته.

‏ ويستعد الأهلي لمواجهة بتروجت يوم الأربعاء القادم، في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.‏