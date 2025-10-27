منتخب مصر يكتسح قطر بسباعية ودية استعدادا لـ مونديال الناشئين

تغلب منتخب مصر لـ الناشئين تحت 17 عاما بقيادة أحمد الكاس بسبعة أهداف مقابل هدف على نظيره منتخب قطر فى المباراة الودية التى جرت بين الفريقين مساء اليوم الإثنين استعدادا لكأس العالم للناشئين.





بدأ منتخب مصر لـ الناشئين اللقاء بالتشكيل التالي: عمرو عادل - حمزة الدجوي - نور أشرف - أدهم فريد - مهند الشامي - عمر كمال - باسل مدحت - محمد حمد - بلال عطية - عبد العزيز الزغبي - حمزة عبدالكريم.





ويخوض منتخب مصر لـ الناشئين بقيادة أحمد الكأس الدور الأول بكأس العالم لـ الناشئين المقرر إقامته في قطر ، في المجموعة الخامسة.





ويبدأ منتخب مثر لـ الناشئين بقيادة أحمد الكاس مشواره أمام منتخب تاهيتي في الرابع من نوفمبر المقبل، ثم يواجه فنزويلا وإنجلترا في الجولتين الثانية والثالثة في السابع والعاشر من الشهر ذاته.





ويستعد منتخب مصر لـ الناشئين تحت 17 سنة للمشاركة ضمن منافسات بطولة كأس العالم في قطر نهاية العام الجاري.بينما يلعب منتخب قطر الملقب بـ العنابي في المجموعة الأولى مع الثلاثي إيطاليا وبوليفيا وجنوب إفريقيا.





منتخب مصر يختتم تدريباته استعدادا لـ ودية قطر



اختتم منتخب مصر الوطني تحت 17 عامًا، تدريباته أمس الأحد، استعدادًا لمواجهة قطر وديًا غدًا الاثنين، في ختام استعدادات الفراعنة للمشاركة في بطولة كأس العالم.





ويفتتح منتخب مصر تحت 17 سنة للناشئين أولى مواجهاته في المونديال بمواجهة هايتي، ثم يلتقي أمام فنزويلا، ويختتم مواجهات دور المجموعات بلقاء إنجلترا.





وحرص وليد درويش، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم ورئيس البعثة، على الاجتماع مع اللاعبين قبل مران اليوم، من أجل تحفيزهم وحثهم على بذل أقصى ما لديهم خلال كأس العالم.





وشدد وليد دوريش عضو اتحاد الكرة خلال حديثه مع اللاعبين، على ثقته في مجموعة اللاعبين الذي وقع عليهم الاختيار من أجل تقديم أداء يليق باسم مصر.