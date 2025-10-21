خالد الغندور يكشف خطة وزارة الرياضة لإنقاذ منتخبات الناشئين

كشف الإعلامي خالد الغندور، أن وزير الشباب والرياضة سيعرض خلال اجتماعه مع اتحاد الكرة، تصورا كاملا لتصحيح مسار منتخبات الشباب، بعد الإخفاق الأخير في كأس العالم.

وأضاف الغندور خلال برنامجه ستاد المحور، أن سيكون هناك إعادة هيكلة منظومة المنتخبات السنية من خلال اللجنة الفنية لاتحاد الكرة، وتعيين الأجهزة الفنية وفق معايير واضحة أهمها الكفاءة الفنية، القدرة على اكتشاف المواهب.

وأضاف، كما سيتم إطلاق مشروع لتنمية المواهب مثل المغرب، والتواصل مع اللاعبين المصريين المحترفين بالخارج خاصة الذين يحملون جنسيات مزدوجة ويلعبون في الدوريات الأوروبية، وضمهم للمنتخبات.

وتابع، سيتم توحيد فلسفة اللعب بين كل المراحل السنية وربطها بطريقة لعب المنتخب الأول، وتوسيع قاعدة الاختيار من كل المحافظات والأندية الصغيرة وعدم الاعتماد على أندية القمة فقط.

وشدد، إقامة دوري قوي ومنتظم للناشئين بمتابعة من الاتحاد وتطبيق تكنولوجيا تحليل الأداء، وإتاحة الفرصة للاعبين الشباب للتصعيد والمشاركة مع الفريق الأول في أنديتهم بشكل منتظم لتسريع نضجهم الفني والبدني.

واختتم، بالإضافة إلى تشجيع احتراف المواهب عبر اتفاقات بين الاتحاد والأندية، وتطبيق معايير اللياقة الذهنية والنفسية ضمن برامج الإعداد، وليس الاكتفاء بالجانب البدني فقط، وتوسيع برامج الاحتكاك الدولي بمعسكرات ومباريات خارجية دورية.