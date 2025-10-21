الأهلي السعودي يكتسح الغرافة برباعية ويتصدر مجموعته في دوري أبطال آسيا للنخبة

حقق الأهلي السعودي فوزًا عريضًا على ضيفه الغرافة القطري برباعية دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء الإثنين على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة" بجدة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026.

فرض الأهلي سيطرته منذ بداية اللقاء، وتمكن الأرجنتيني إنزو ميلوت من افتتاح التسجيل في الدقيقة 32، قبل أن يعزز الإيفواري فرانك كيسييه التقدم بثنائية سريعة في الدقيقتين 38 و41، ليُنهي الفريق الشوط الأول متفوقًا بثلاثية نظيفة.

وفي الشوط الثاني، واصل الأهلي تفوقه الهجومي وأضاف صالح أبو الشامات الهدف الرابع في الدقيقة 76، ليؤكد تفوق حامل اللقب ويضمن ثلاث نقاط ثمينة.

ورفع الأهلي رصيده إلى 7 نقاط من انتصارين وتعادل، ليعتلي صدارة المجموعة، فيما تجمد رصيد الغرافة عند 3 نقاط في المركز الثالث بعد تكبده خسارته الثانية.

ويواصل الأهلي تفوقه التاريخي أمام الأندية القطرية في المنافسات الآسيوية، بعدما خاض أمامها 27 مواجهة حقق خلالها 12 فوزًا مقابل 8 هزائم و7 تعادلات، مسجلًا 51 هدفًا مقابل 30 استقبلها في مرماه.