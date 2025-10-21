قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
"الاستئناف الأمريكية" تسمح لترامب بنشر قوات في بورتلاند
وزارة الرياضة: مجلس الإسماعيلي لم يُحل.. ورصدنا مخالفات منذ 3 شهور
قرار بشأن طفلتين سرقتا قطعا حديدية خاصة بتهدئة السرعة من طريق الواحات
هل من يطلب شيئا من سيدنا الحسين يعد كافرا؟.. أستاذ بالأزهر يجيب
خبير يكشف بالصور الفضائية: توقف جميع توربينات سد النهضة وإمرار المياه عبر المفيض
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 21-10-2025
الحبس سنة عقوبة السماح بقيادة سيارة لمن هو أقل من 18 عاما بالقانون
لبناء قاعة رقص فخمة.. بدء أعمال هدم في الجناح الشرقي من البيت الأبيض
ليا ابن معرفش عنه حاجة.. مصطفى هريدي يبكي أثناء حديثه عن أسرار حياته
اجتماع طارئ في ليفربول .. ما السبب؟
الشرطة الأمريكية: القبض على رجل كان يعتزم إطلاق النار في مطار اتلانتا
هشام يكن: الزمالك لن يستطيع المنافسة على البطولات هذا الموسم
حالته صعبة ولازم يتحجز.. إعلامي يطلب الدعاء لـ إمام عاشور

ميرنا محمود

أثار الإعلامي عمرو الدردير،  الجدل بشأن تدهور الحالة الصحية لإمام عاشور لاعب النادي الأهلي. 

وكتب عمرو الدرديري عبر حسابه على فيسبوك: الدكتور المعالج لإمام عاشور أكد إن إنزيمات الكبد عالية جدًا، ولازم يتحجز في المستشفى لأن حالته صعبة جدًا.
وتابع :بصراحة أنا من بعد حوار أحمد رفعت وأنا حاطط الكورة في حجمها الطبيعي، ضحك وهزار مش أكتر، لأن الدنيا مش مستاهلة، دي لعبة في الآخر.
و أضاف :أتمنى الناس كلها تدعي لإمام عاشور سواء زملكاوي أو أهلاوي، واركن انتماءك على جنب… إن شاء الله تقوم بالسلامة يا إمام وتبقى كويس، وربنا يشفي كل مريض.

و كان قد أكد الناقد الرياضى عمرو الدردير عن عدم مشاركة لاعب الفريق الأهلى إمام عاشور مع الفريق في مباريات بطولة السوبر المصري  .

وقال الدردير عبر حسابه على موقع فيسبوك: "إمام عاشور خارج بطولة السوبر المصري , ألف سلامه يا إمام".

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: نتنياهو ونموذج «حزب الله».. إعادة إنتاج حالة الحرب كخيار سياسي واستراتيجي

ياسمين عبده

ياسمين عبدة تكتب: من الدارك ويب إلى الشارع المصري والقانون لا يزال قاصرا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الموت ديناصورا

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الاكتفاء الذاتي بين قوة التشريع وفاعلية السياسات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. حين تصنع السلام وتحمي الروح

