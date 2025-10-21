حالته صعبة ولازم يتحجز.. إعلامي يطلب الدعاء لـ إمام عاشور

أثار الإعلامي عمرو الدردير، الجدل بشأن تدهور الحالة الصحية لإمام عاشور لاعب النادي الأهلي.

وكتب عمرو الدرديري عبر حسابه على فيسبوك: الدكتور المعالج لإمام عاشور أكد إن إنزيمات الكبد عالية جدًا، ولازم يتحجز في المستشفى لأن حالته صعبة جدًا.

وتابع :بصراحة أنا من بعد حوار أحمد رفعت وأنا حاطط الكورة في حجمها الطبيعي، ضحك وهزار مش أكتر، لأن الدنيا مش مستاهلة، دي لعبة في الآخر.

و أضاف :أتمنى الناس كلها تدعي لإمام عاشور سواء زملكاوي أو أهلاوي، واركن انتماءك على جنب… إن شاء الله تقوم بالسلامة يا إمام وتبقى كويس، وربنا يشفي كل مريض.

و كان قد أكد الناقد الرياضى عمرو الدردير عن عدم مشاركة لاعب الفريق الأهلى إمام عاشور مع الفريق في مباريات بطولة السوبر المصري .

وقال الدردير عبر حسابه على موقع فيسبوك: "إمام عاشور خارج بطولة السوبر المصري , ألف سلامه يا إمام".