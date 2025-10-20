قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ملحمة وطنية.. لحظة دخول شاحنات المساعدات الإنسانية لمؤسسة أبو العينين إلى قطاع غزة| شاهد
هيئة البث الإسرائيلية: حماس تسلم جثـ ـة محتجز إسرائيلي مساء اليوم
خامنئي: الرئيس الأمريكي يتفاخر بأنه دمر البرنامج النووي الإيراني.. فليستمر في الوهم
2020 جنيها زيادة في أسعار الذهب خلال 10 أشهر.. وواصف يكشف أسباب الارتفاع
التحريات تكشف لغز سقوط طالب من الطابق الخامس بحدائق القبة
وزير الخارجية: حوكمة البحر الأحمر تظل شأنا أصيلا وحصريا للدول المشاطئة
عاشور: ضرورة تعظيم الاستفادة من الأبحاث لخدمة الصحة والزراعة والطاقة
قبل قمة بوتين وترامب .. زاخاروفا: مجتمع أوروبا الغربية يريد إحباط أي طموحات سلام
عبد العاطي يبحث مع مبعوثة الاتحاد الأوروبي تطورات القرن الأفريقي ودعم بعثة الاستقرار بالصومال
أطالب بإعدام القاتل.. والد طفل الإسماعيلية يكشف أسرار اللحظات الأخيرة قبل المأساة
وسائل إعلام سورية: طائرات حربية إسرائيلية تحلق فوق ريف دمشق
إعادة فتح معبر كرم أبو سالم الحدودي لدخول المساعدات إلي غزة
الدردير: إمام عاشور خارج بطولة السوبر المصري

علا محمد

أكد الناقد الرياضى عمرو الدردير عن عدم مشاركة لاعب الفريق الأهلى إمام عاشور مع الفريق في مباريات بطولة السوبر المصري  .

وقال الدردير عبر حسابه على موقع فيسبوك: "إمام عاشور خارج بطولة السوبر المصري , ألف سلامه يا إمام".

وقال أحمد شوبير خلال تصريحات إذاعية: “مستحيل إمام عاشور يشارك مع الأهلي في بطولة كأس السوبر المحلي، ده لو لحق بطولة كأس الأمم الأفريقية يبقى شيء رائع”.

وختم شوبير: “قبل بطولة أفريقيا هيكون نزل الملعب واتمرن بس عشان القيد والحاجات دي ده اللي قلقني شوية وإمام لسة قدامه شوية عشان إنزيمات الكبد تتظبط وتبقى طبيعية وعادية، إنما تقول لي يشارك في السوبر ده السوبر يوم 6 اللي جاي مينفعش طبعا”.

أكد الإعلامى أحمد جمال أن أكتر لاعب زعلان عليه من الذين انتقلوا إلى الأهلى هو إمام عاشور لأنه زملكاوي كبير ولاعب مهم جدا ولازم يعرف هو ذلك وكان راجع على الزمالك.


وقال أحمد جمال الذي حل ضيفا على الإعلامي عمر ربيع ياسين فى برنامج "مان تو مان": "أكتر لاعب زعلان عليه هو إمام عاشور، لكن أشرف بن شرقى بتعاطف معاه وبتعاطف مع أدبي، حتى لما جاب جول فى أول مباراة له أمام الزمالك قد إيه كان راقي وأديه كان مؤدب خاصة انه سجل هدف فى مباراة درامتيكية".

إمام عاشور بطولة السوبر المصري كأس السوبر المحلي الأهلى

