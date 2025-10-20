شوبير يثير الجدل حول مستقبل نجم الأهلي

اثار الإعلامي أحمد شوبير، الجدل بعد الإعلان عن تحرك حاسم من جانب مسؤولي النادي الأهلي بشأن مستقبل الدولي المالي أليو ديانغ، لاعب وسط الفريق، ومفاوضات تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية:" الأهلي بدأ فعليا في التفاوض مع أليو ديانغ من أجل تجديد عقده، لكن بشروط النادي وليس وفقا لمطالب اللاعب المالية".

وأضاف:" و فى حالة تمسك اللاعب المالي بمطالبه ورفض شروط النادي الأهلي، سيقوم النادي بتوجيه الشكر للاعب والتحرك نحو التعاقد مع بديل، سواء من اللاعبين المحليين أو الأجانب الذين جرى وضع أسمائهم على طاولة المفاوضات".



وتابع: "الأهلي بالفعل وضع عينه على أكثر من لاعب لتعويض رحيل ديانغ سواء محليا أو خارجيا على المستوى الأفريقي أو الأوروبي، هناك أشخاص يعملون في الخارج خلال الفترة الحالية، ووضعوا أعينهم على عدد من اللاعبين منهم ظهير أيسر ووسط ملعب ورأس حربة".



واختتم: الأهلي وضع سقفا للتعاقدات في المرحلة المقبلة، ولن يزيد في الصفقات خلال فترة الانتقالات الشتوية وسيتعاقد وفق احتياجاته فقط لا غير".ة الموسم الجاري 2025-2026.