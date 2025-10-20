شوبير يعلق على اختيار مدرب منتخب مصر الأولمبي الجديد: إحنا كده كده بنخسر

علق الإعلامي أحمد شوبير حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق على قرار اتحاد الكرة باختيار المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي الجديد.



وقال أحمد شوبير عبر تصريحات إذاعية : “خلونا نكون أمناء شوية، ما هي العلاقة بين الكابتن علاء نبيل واللجنة الفنية؟ إيه صلاحيات كل منهما..؟ هل هو بيرشح ليهم ولا هما بيرشحوا له..؟، وكيف يتم الاختيار للمدرب وجهازه المعاون..؟، وهل الخطة عمل كوادر شابة جديدة من المدربين أم كيف سيتم الاختيار؟”.



وأضاف شوبير :"وهل لما يختاروا المدرب الجديد، اتحاد الكرة والمهندس هاني أبوريدة ريدة مش هيكون لهم رأى..؟، يعني باختصار من الذي سيختار في النهاية ويأخذ القرار؟".

وأوضح شوبير: “أنا عندي مدير فني لاتحاد الكرة يبقى أمنحه صلاحياته كاملة، وهل الجهاز الفني مثلا اللي مع كابتن حلمي طولان في منتخب مصر الثاني اللجنة الفنية هي اللي اختارته، ولا كان فيه ناس قالوا ده صاحبنا وده حبيبنا ومش عارف أيه..؟!، أنا بقول لك أهو بوضوح شديد لو فيه حد مش كويس مشيه ولو فيه حد بره كويس وقصرت في حقه هاته”.

وأكمل :"اعملوا كده يا جماعة عشان ننجح الفترة اللي جاية، وفكروا في مدربين جداد، ما هو احنا كده كده بنخسر، فكروا في ولاد صغيرين يقدروا يعملوا حاجة كويسة والله نقدر صدقوني لازم ده اللي يحصل الفترة اللي جاية تعبنا وزهقنا من تكرار الأسماء".

واختتم شوبير: موضوع خدنا المدرب ده من الأهلي يبقى المدرب اللي جاي من الزمالك سياسة قديمة، عايزين نشتغل صح بقه كفاية، الناس هتفضل تقول لك شوف المغرب اه شوف وفي الاخر اختار صح".