صدمة لجماهير الأهلي بشأن إمام عاشور

كشف الإعلامي أحمد شوبير حارس مرمى الأهلي عن موعد عودة نجم الفريق إمام عاشور للمشاركة من جديد مع الفريق في المباريات.

وقال أحمد شوبير خلال تصريحات إذاعية: “مستحيل إمام عاشور يشارك مع الأهلي في بطولة كأس السوبر المحلي، ده لو لحق بطولة كأس الأمم الأفريقية يبقى شيء رائع”.

وختم شوبير: “قبل بطولة أفريقيا هيكون نزل الملعب واتمرن بس عشان القيد والحاجات دي ده اللي قلقني شوية وإمام لسة قدامه شوية عشان إنزيمات الكبد تتظبط وتبقى طبيعية وعادية، إنما تقول لي يشارك في السوبر ده السوبر يوم 6 اللي جاي مينفعش طبعا”.

أكد الإعلامى أحمد جمال أن أكتر لاعب زعلان عليه من الذين انتقلوا إلى الأهلى هو إمام عاشور لأنه زملكاوي كبير ولاعب مهم جدا ولازم يعرف هو ذلك وكان راجع على الزمالك.



وقال أحمد جمال الذي حل ضيفا على الإعلامي عمر ربيع ياسين فى برنامج "مان تو مان": "أكتر لاعب زعلان عليه هو إمام عاشور، لكن أشرف بن شرقى بتعاطف معاه وبتعاطف مع أدبي، حتى لما جاب جول فى أول مباراة له أمام الزمالك قد إيه كان راقي وأديه كان مؤدب خاصة انه سجل هدف فى مباراة درامتيكية".

وأضاف أحمد جمال: "إمام عاشور لاعب مهم ولازم يكون هو عارف كدة، لأن اللاعب المهم لا يتأثر بأى كلام خارج الملعب، فهو زملكاوى كبير وأبوه زملكاوي وهو قالى كدة فى أكثر من مرة فى البرنامج ومتأكد منها زي ما أنا متأكد أني قاعد معاك".